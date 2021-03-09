Bu adam durmak bilmiyor! Türkiye’yi 7 kez turladı

4 yıl önce ailevi sorunlar yaşamasının ardından bisikletiyle yollara düşen ve kamp yaparak doğada konaklayan Ömer Töremen, zorlu iklim şartlarına meydan okuyarak bugüne kadar Türkiye’yi 7 kez turladı.

Bisikletiyle Türkiye’nin 81 ilini 7 kez dolaştığını ve bugüne kadar 79 bin kilometre yol kat ettiğini söyleyen Töremen, “4 yıldır bisiklet turları yapıyorum. Bu bisiklet turlarım ile Türkiye’yi 7 kez dolaştım. Dört yılda 79 bin kilometre yolu bisikletle pedallayarak gezdim” diye konuştu.

“BENİM İÇİN BİR TUTKU OLDU”

Töremen, “Türkiye’nin 81 ili ile yavru vatan Kıbrıs’ta bulunan 6 ili bisikletle gezerek tam 87 ili ziyaret ettim. Başladığım bu bisiklet turları daha sonra bende bir tutkuya dönüştü. Bisiklet turlarımı tamamen doğada gerçekleştiriyorum. Beslenmemi de yine doğal olarak gerçekleştiriyorum. Doğada bulduğum ahududu, kuşburnu, böğürtlen elma, armut tarzı orman ürünleri ile besleniyorum. Günlük giderim 1-2 lirayı aşmıyor. Maddiyat olarak varlığım var ancak ben bu hayatı tercih ettim” dedi.

Kat ettiği 79 bin kilometre yolu aynı bisikletiyle yaptığını söyleyerek kendisine yeni ve donanımlı bisiklet hediye edilmek istediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Töremen, turlarına ‘siyah çekirge’ ismini verdiği bisikleti ile devam edeceğini açıkladı.

Töremen, “79 bin kilometredir bisikletimle yol yapıyorum. İmkansızlıklar içerisinde turlarımı yapıyorum. Bana sıfır bisiklet vermek isteyenler de oldu ancak ben kabul etmedim. Bisikletim benim yol arkadaşım. On binlerce kilometredir beni sırtında taşıyor. Bisikletim eski ve şehir içi binilebilecek bir bisiklet. Arazi bisikleti değil. Bisikletime bir de isim verdim. O benim siyah çekirgem” diye konuştu.

“KEŞFETMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

Turlarını pandemi döneminde de hiç aksatmadan devam ettirdiğini kaydeden Töremen, doğada konakladığı için birçok zorlukla da karşılaştığını söyledi:

“Doğada konakladığım için bazı zorluklarla da karşılaşıyorum. Gece uyandığımda yanımda domuzların, tilkilerin ve tavşanların olduğunu gördüm. Birlikte oturup erzaklarımı yediğimiz de oldu. Turlarımı pandemi döneminde de sürdürdüm. Sağlığım elverdiği müddetçe turlara devam etmeyi düşünüyorum. Psikolojik olarak beni çok rahatlatıyor. Doğada daha keşfetmem gereken çok şey var. Bu turlarımda bazen beni destekleyen vatandaşlar olurken, benden ürken, çekinen, hatta beni polise ve jandarmaya şikayet edenler de oluyor.”

Töremen, bundan sonraki hedefinin de yine bisikletiyle dünya turuna çıkmak olduğunu, bunun için de gerekli çalışmalara başladığını kaydetti. (DHA)