Büyük İskender’in kuşatıp da aşamadığı Antik Halikarnassos Kenti sur duvarları gün ışığına çıkarılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından iki ay önce Eskiçeşme Mahallesi'nde başlatılan Antik Halikarnassos Kenti Sur Duvarları Projesi'nde ortaya çıkarılan eserler görenleri şaşkına çevirdi.

BÜYÜK İSKENDER BU SURLARI BİR AY BOYUNCA AŞAMAYINCA KENTİ ALAMADAN YOLUNA DEVAM ETMİŞTİ

2400 yıl önce (M.Ö. 377-362) Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen ve M.Ö. 334 yılında Büyük İskender'in Pers topraklarını ele geçirmek için yaklaşık 140 bin kişilik ordusu ile çıktığı seferde Antik Sur Duvarları önüne kadar geldiği ancak bir ay mücadele etmesine rağmen alamayınca kuşatmayı yarıda bırakıp Anadolu'nun içlerine yöneldiğini belirten tarihçi Prof. Dr. Muzaffer Demir, sözlerine şöyle devam etti;

“Çünkü burası önemli bir Pers deniz üssüydü. Büyük İskender'in M.Ö. 334 yılında gerçekleştirdiği bu kuşatma yaklaşık bir ay kadar sürüdü. O dönem Bodrum’u savunan Pers ve Yunan askerler çok güçlü bir savunma yaptılar, İskender bu duvarları aşamadı. Büyük İskender kuşatmayı yarıda bırakarak bölgeyi Kraliçe 1. Ada’ya bırakarak, kendisi Likya üzerinden yoluna devam ediyor. Halikarnassos Kuşatması Büyük İskender’i zorlayan kuşatmalardan biri olmuştur. Bir ay kuşatmayla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bunun sebebi de Mausolos’un 370’li yıllarda burada güçlü bir kent kurmuş olması. Kuşatmaya karşı gelebilecek her türlü kule ve teçhizatla donatılmış olmasıdır, İskender bu nedenle sur duvarlarını aşıp bugünkü Bodrum'a girememiştir”

BU PROJE TURİSTİK KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİNE BÜYÜK DEĞER KATACAKTIR

Yaklaşık 7 km uzunluğunda ve üzerinde 4 kale ve 40'ın üzerinde kule bulunan Halikarnassos Sur Duvarları Projesi'nin Kazı Başkanlığı'nı yapan Karya Uygarlığı Araştırmaları Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler gün yüzüne çıkarılan sur duvarlarının kentin kimliğinin ortaya çıkması ve Bodrum turizmi açısından önem büyük önemi olduğunu belirterek, “Büyük İskender'in istilası sırasında büyük tahribata uğrayan sur duvarları yaklaşık 2400 yıldır büyük bölümü toprak altındaydı. Tüm arkeoloji dünyasını heyecanlandıran büyük ve emsalsiz bir insanlık mirasını ülkemize kazandıracağımızı umuyor ve düşünüyorum. 7 kilometre uzunluğundaki Halikarnas Surları'nın Bodrum'un kültür, sanat ve tarih başkenti olması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağı muhakkaktır. Kapsamlı bir belgeleme, restorasyon, proje ve çevre düzeni planlaması yapacağız. Tüm bu aşamalarda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ve görüşü alınacaktır. Bodrum yaşayanlarının ve bölgedeki sivil toplum yapılanmalarının projeyi sahiplenmesi önemlidir. Sahibi olmayan hiçbir projenin hayat içerisinde karşılığının olması mümkün değildir. Bu projenin de sahibi Bodrum'dur” diye konuştu.

PROJE GEÇMİŞ İLE GÜNÜMÜZÜN KİMLİK BULUŞMASI OLACAK

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da kitle turizminin olmazsa olmazının tarihsel değerlere sahip çıkmaktan geçtiğini belirterek; sözlerine şöyle devam etti; “Şimdiye değin yerel yönetimler, var olan (Kale, Anfi Tiyatro, Mausoleum gibi…) tarihsel-kültürel değerler ve açığa çıkarılmış mirasla yetindiler. Bu projeli ile Bodrum'un gerçek kimliği ortaya çıkarılıyor. Çok beton demek, çok turizm ya da çok döviz anlamına gelmiyor. Bu sığ ve tüketen bir bakıştır. Tarihi ile kültürü ve sanatıyla barışık olmayan ülkelerin dünyaya sunabilecekleri, pazarlayabilecekleri bir özellikleri de olamaz. Halikarnas Surları'nın ortaya çıkarılması geçmiş ile günümüzün önemli bir kimlik buluşması olacaktır. Bodrum'a ve ülkeye sadece ekonomik katkısı olmayacaktır. Bununla ilgili hepimize sorumluluk ve görev düşmektedir. Surların üzerindeki otları temizlemekle yetinilmemelidir. O tarih, üzerindeki çarpık yapılar ve beton mezarlıklarda temizlenerek kültür turizmine kazandırılmalı kentin gerçek kimliği ortaya çıkarılmalıdır”

BÜYÜK İSKENDER 2400 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Antik Sur Duvarları Projesi kapsamında iki adet mezar ve döneme ait kap ve mutfak malzemeleri bulundu. Resim öğretmeni Özgürcan Artan'ın ise Sur Duvarları'na 50 metre mesafede yaptığı Büyük İskender'in orduları ile birlikte Halikarnassos Kenti'ne gelişini gösteren akrilik boya ile yaptığı resim büyük beğeni kazandı. 30 metrekarelik dev tabloyu kısa zamanda bitireceğini belirten Artan; “Kültür merkezinin duvarına tarihi bir resim yapmamı istediler, burası Myndos Kapısı Büyük İskender'in Bodrum'a ilk girdiği kapı, 2200 yıl önce Büyük İskender şu anda bulunduğumuz yerden bu şekilde kente girmiş sur duvarları bölgesinde konuşlanmıştı, o tarihi anı yeniden canlandırmak istedim” dedi.