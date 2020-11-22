Dilimizden düşmeyen ülke

Dünyanın öbür ucunda bir ülke. Ancak adını bilmeyen yok. “Papua Yeni Gine’de bile...” diye başlayan cümleler siyasi tartışmaların olmazsa olmazı. Peki bu ülke sanıldığı kadar kötü mü? Yanıtını aradık...

Türkiye'de özellikle siyasetçilerin olumsuz bir durum karşısında verdikleri ilk örnek, “Papua Yeni Gine” olur. Ekonomik göstergeler kötüye gidince, “Papua Yeni Gine seviyesinin bile altına düştük” denir.”Papua Yeni Gine'den bile ithalat yapıyoruz” örneği verilir. Bir yargı kararı eleştirilirken “Papua Yeni Gine'de bile hukuk sistemi daha adil” açıklaması gelir.

Bu küçük ada ülkesini ilk gündeme getirenlerden biri Süleyman Demirel olmuştu. Demirel 12 Eylül'den sonra, “Bizim istihbarat teşkilatları Papua Yeni Gine'deki darbeyi haber verir, Türkiye'dekini vermez” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te iktidarı eleştirirken, “Papua Yeni Gine'ye bile kaçsanız sizden hesap soracağız” açıklaması yaptı. Son olarak da geçen hafta CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Milli gelirimiz Papua Yeni Gine'nin bile altına düştü” dedi.12 bin kilometre uzaklıktaki bir ada ülkesinin neden Türk siyasetinde bu kadar örnek gösterildiğini anlamak zor.

KABİLELER SAVAŞIYOR

Belki de ismi ilginç geldiği için bu kadar ilgi görüyor. Ama Papua Yeni Gine'nin oldukça karmaşık bir ülke olduğu su götürmez bir gerçek. 452 bin kilometrekarelik yüzölçümü ile Avustralya ve Grönland'dan sonra dünyanın üçüncü büyük adası olan bu ülkede modern yaşamdan kopuk çok sayıda yerli kabilesi var. Kabileler arasında sık sık çatışmalar çıkıyor. Ülkenin yüzde 70'i tropikal ormanlarla kaplı. Yanardağlar da aktif halde.

PARASI BİZDEN DAHA DEĞERLİ

Papua Yeni Gine'nin 111 üyeli parlamentosu bulunuyor. Ancak ülkede öyle bir seçim sistemi var ki seçimler bir ay sürüyor, 3 ayda ancak sonuç alınabiliyor. Ülkenin en önemli gelir kaynakları kakao, kahve ve muz… Altın ve bakır madenleri de ülkeyi ayakta tutuyor. Ülkenin para birimi ise Kina. Bir dolar yaklaşık 3.15 Kina. Yani paraları bile bizden değerli.

ELÇİLİĞİMİZ BULUNMUYOR

45 yıldır bağımsız olan Papua Yeni Gine ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da kuruldu. Ancak taraflar büyükelçilik açmadı. Bu ülkeye gidebilmek ise deveye hendek atlatmaktan daha zor. Üstelik her ülke vatandaşından vize isteniyor. Diplomatik pasaportlara bile vize uygulanıyor. Bu nedenle turist sayısı yılda bin kişiyi geçmiyor. Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülke sık sık büyüklüğü 7'yi geçen depremlerle sarsılıyor. Ülkede demiryolu yok, internet ulaşımı sınırlı. En ilginç geleneklerden biri ise insanlar ölen yakınlarını gömmüyor. Bambu kafeslere koyup saklıyor.

800 FARKLI DİL KONUŞULUYOR

Avustralya'nın yanıbaşındaki ülkede 7 milyon kişi yaşıyor ama kimse birbirini anlamıyor. Çünkü ülkede 800 ayrı dil konuşuluyor. Resmi dil İngilizce olmasına rağmen halkın sadece yüzde 1'i İngilizce biliyor. Dünya üzerinde konuşulan tüm dillerin yüzde 12'sine sahip ve bu alanda da bir rekoru elinde bulunduruyor. Halkın yüzde 30'u okuma yazma biliyor.