Dışarısı 40, içerisi 10 derece… 500 yıllık doğal klima!

Yaz mevsiminin etkisinin göstermesinin ardından Gaziantep’te termometreler 45 dereceleri göstermeye başladı. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın etmeye başladı. Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

“BURADA ÜŞÜYORUZ”

Kocaeli'den Gaziantep'e arkadaşlarıyla giden ve mağaranın soğukluğundan dolayı üşüyüp üstlerine battaniye örttüklerini ifade eden Elif Gündüz, “Kocaeli’den Gaziantep’i gezmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Antep’in havası bize aşırı sıcak geldi. Ben baygınlık geçirecektim. Tansiyonum düştü. Sonra arkadaşım mağaralardan bahsetti. Biz de hemen bütün mağaraları gezdik. Burada ise resmen üşüyoruz. Dışarıdayken sürekli hep bu mağaraya gelmek istiyoruz” dedi.

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu da “Bu mağaranın diğer mekanlara göre özelliği dışarısı 45 derece olduğunda burası 10 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda mağara yine 10 derece. İnsanlar gelip ‘biz üşüdük’ diyor. Biz de sobaları yakıyoruz. Burada üşüyorlar ve dışarısı 45 derece. 3 gündür de hava çok sıcak ve mağarada yoğunluk oluyor. Sıcaktan gelir gelmez serin ortamı bulduklarında çok hoşlarına gidiyor. Sonra da üşüyorlar” diye konuştu. (İHA)

