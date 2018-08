İngiltere gezilecek yerler: Şatoları, katedralleri, üniversiteleri ile ünlü İngiltere’nin gezi rehberi…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında yer alan İngiltere, Birleşik Krallığı meydana getiren Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın da aralarında olduğu 4 ülkeden biridir. UNESCO Dünya Mirası Yerler listesinde yer alan 28'den fazla kültürel ve doğal mirasa ve Bath, Durham, Canterbury, Oxford, York, Chester ve Stratford-upon-Avon'ı içeren yedi miras şehrine ev sahipliği yapmaktadır ve bu şehirler her yıl milyonlarca ziyaretçi çekmektedir. Ayrıca Oxford ve Cambridge gibi dünyanın en köklü üniversitelerine ev sahipliği yapan İngiltere’nin gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

İNGİLTERE GEZİLECEK YERLER

WESTMINSTER SARAYI

19. yüzyılda inşa edilen Westminser Sarayı, tam 1100 odaya sahiptir. Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın meydana getirdiği meclisin toplandığı yapı, ülkenin en değerli sarayı konumundadır. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan yapı mimarisiyle büyülemektedir. Westminser Sarayı, Londra’nın en ikonik yapısı olarak kabul edilmektedir. Saray, İngiltere’nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

LONDRA / BUCKINGAM SARAYI

1703 yılında Neo-Klasik tarzda yapılan saray ismini Buckingham dükleri adına inşa edilen köşkten almaktadır. Tam 77 bin metrekarelik dev bir alanı kapsayan Buckingham Sarayı, 24 metre yüksekliktedir. Londra’nın en görkemli yapılarından biri ve dünyaca meşhur olan saray, İngiliz Kraliyet ailesinin de ikamegahıdır. ‘Kraliçenin Evi’ olarak da adlandırılmaktadır. Sarayın onlarca bölümden oluşan tam 775 odası bulunmaktadır.

LONDRA / WINDSOR KALESİ

Buckingham Sarayı ve Edinburgh’daki Holyrood Sarayı ile beraber Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biridir. Kış aylarında Buckhingam Sarayı'nda kalan kraliçe yaz aylarında Windsor Sarayı’nı tercih eder. Kraliçe hangi saraydaysa önündeki bayrak göndere çekilmektedir. İngiltere’nin birçok kral ve kraliçesinin sarayın yapımında ve gelişiminde doğrudan etkisi olmuştur, ki burası her birinin kendi zamanına göre kendilerine garnizon, kale, ikametgâh, resmi palas ve bazen de hapishane olarak hizmet vermiştir. Ülke barış içindeyken saraya büyük ve görkemli odalar eklenirdi. Savaş zamanında ise saray sağlamlaştırılırdı. 1992 yılında kalede çıkan yangın, yaklaşık 100 odaya zarar vermiştir. Kalede Rembrandt, Rubens, Canaletto ve Gainsborough gibi sanatçıların eserleri bulunmaktadır. Yine kalede yer almakta olan Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi, dünya üzerindeki en ünlü oyuncak bebek evi olma özelliğini korumaktadır. St.George salonunda bulunan yemek masasında 160 konuk ağırlanabilmektedir. Kale 268 tenis sahası büyüklüğünde olup, aktif olarak 40 odası kullanılmaktadır.

LONDRA / AZİZ PAUL KATEDRALİ

Londra’da bulunan Anglikan katedrali, Londra’nın ana kilisesi ve Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biridir. Sadece kubbe kısmı Roma'daki St. Peter's Basilica'dan küçüktür. Şehrin en yüksek noktası olan Ludgate Tepesi’ne Mimar Sir Christopher Wren tarafından, İngiliz Barok mimari tarzında inşa edilmiştir. Yıkılıp yeniden yapılanlar sayılmazsa, bu katedral Londra’da bulunan beşinci Aziz Paul Katedrali’dir. Özellikle kubbesi katedralin mimarisine zenginlik katmaktadır. Aziz Paul Katedrali aynı zamanda Londra'da en çok fotoğraflanan noktalardan biridir. Katedralin altında hediyelik eşya alabileceğiniz bir dükkan ve dinlenebileceğiniz bir kafe mevcuttur. Katedrali gördükten sonra yürüyerek Millenium Köprüsünü geçip Tate Modern'a ulaşabilirsiniz.

LONDRA / LONDON EYE

London Eye, tarihi olmayan fakat Londra'daki popüler turistik noktalardan biri olan dönme dolaptır. Thames Nehri kenarında Jubilee Gardens'da bulunan devasa dönme dolap 135 metre uzunluğundadır ve milenyum kutlamaları çerçevesinde inşa edilmiştir. London Eye, David Marks ve Julia Barfield tarafından tasarlanmıştır. London Eye'ın inşası yaklaşık 1.5 yıl sürmüştür. Dönme dolabın inşasında 1700 ton çelik ve 3000 ton beton kullanılmıştır. Kapsüllere sahip olan dönme dolapta, her bir kapsül 25 kişiliktir, 500 kilo ağırlığında ve 8 metre yüksekliğindedir. Yapı Londra'yı yukardan seyretmek için ideal bir seçenektir ve her yeri net görmenizi sağlayabilecek kadar yavaş hareket etmektedir. Dolabın turunu tamamlaması yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Kapsüllerin her yönden camdan olması nedeniyle Londra 360 derece panoramik açıdan görülebilir. Avrupa'daki en büyük dönme dolap olan London Eye her yıl yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

LONDRA / STONEHENGE

MÖ 2600’lü yıllarda Neolitik Taş Devri’nden Bronz Devri’ne kadar süren dönemi kapsayan bölümde yapılmış taş anıtlardır. Bu yapıların astronomi, geometri, astroloji gibi bilimlerle bağlantılı oldukları düşünülmektedir. Biçimlendirilmiş 30 taştan oluşan bu anıt MÖ bölgenin en eski mezarlığıydı. Londra’ya yaklaşık 2 saat mesafede bulunan ve ülkenin en eski tarihi kalıntılarından biri olan Stonehenge’yi keşfetmeyi unutmayın.

LONDRA / HYDE PARK

Londra’nın en büyük Kraliyet Parkı’dır. 1637 yılında tam 142 hektarlık dev bir bölgede kurulan park, dünyanın da en büyük parkları arasında yer almaktadır. Yemyeşil bitki örtüsüne, kanallara, sincap, ördek, kuğu gibi hayvanlara ev sahipliği yapan park sessiz ve huzur doludur. Yürüyüş ve bisiklet yolları boyunca uçsuz bucaksız bir mekanda dolaşmak isteyenler için çok ideal bir mekandır.

LONDRA / KULE KÖPRÜ

Thames Nehri üzerinde bulunan tarihi bir baskül köprüdür. ‘Kule Köprüsü’ olarak anılmasının nedeni, Londra Kulesi’ne çok yakın olmasıdır. Dünyadaki en ünlü köprülerden olan Kule Köprüsü, Viktoryan-Gotik bir tarzda yapılmıştır. Mimar Horace Jones ve John Wolfe Barry tarafından tasarlanmış ve 1894 yılında tamamlanmıştır. 265 metre uzunluğundaki köprünün inşaatında 450 işçi çalışmıştır. 11.000 ton çeliğin kullanıldığı köprü yapıldığı dönemde birçok insanın eleştirisine maruz kalmıştır. Fakat her şeye rağmen Londra'nın en önemli sembollerinden biri olmayı başarmıştır. Ayrı ayrı yürüyüş ve araç yolları bulunan köprü üzerinde turistler bol bol fotoğraf çektirmektedir.

LONDRA / BIG BEN

Dünyaca ünlü bir saat kulesidir. Başkentin sembollerinden biri olmayı hak eden yapı, meşhur mimar Augustus Pugin tarafından tasarlanmıştır. Londra’da Neo-Gotik mimarisinin en muhteşem göstergesi olan saat kulesi, tam 96 metre yüksekliğe sahiptir. Bu rakam onu dünyanın en büyük ikinci saat kulesi yapmaktadır. Saat Kulesi ‘Big Ben’ ismini çanından almaktadır.

LONDRA / BRITISH MUSEUM

1753 yılında kurulan British Museum, dünyanın en eski müzesi. Dünyanın her köşesinden toplanan yaklaşık 6 milyon parçaya ev sahipliği yapıyor. Parthenon Heykelleri, Mısır Mumyaları, Lindow Adamı, Sutton Hoo Hazinesi ve Rosetta Taşı müzenin en dikkat çeken bölümleri arasında. Müzenin 54 numaralı odasında ise Anadolu eserleri sergileniyor. Günümüzdeki müze binası 1850 yılında, Great Court adındaki ünlü avlu ise 2000 yılında inşa edilmiş.

LONDRA / LONDON ZOO

London Zoo Londra'da bulunan dünyanın en eski hayvanat bahçelerinden biridir. Şehirdeki en turistik noktalardan olan hayvanat bahçesi yaklaşık 180 yıl önce kurulmuştur. Regent’s Park içerisinde şehir merkezindedir. Hayvanat bahçesi Londra Zooloji Birliği tarafından işletilmektedir. London Zoo, şehir merkezinde yer almasına rağmen içerisinde birçok hayvan türü görülebilir. Aslan, deve, penguen, zürafa, maymun, kaplan ve mirket bu türlerden bazılarıdır. Aslında 750 farklı hayvan türü ile London Zoo, Büyük Britanya'daki en zengin hayvan koleksiyonuna sahiptir. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de eğlenceli vakit geçirebilecek bir yerdir.

CANTERBURY / CANTERBURY KATEDRALİ

Canterbury Katedrali, ismini aldığı tarihi şehrin kalbinde bulunur. 7. yüzyılda Aziz Augustine tarafından inşa edilen katedralin harabesi üzerine 1070 ve 1089 yılları arasında yapılmıştır. Roman tarzında oluşturulan katedralde ilerleyen dönemlerde dikey Gotik üslubu eklemeler gerçekleştirilmiştir. 72 metre yüksekliğe sahip olan Canterbury Katedrali, William of Sens, William the Englishman gibi ünlü mimarlarca tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu kutsal mekan, Thomas Becket ve Augustine of Canterbury başta olmak üzere birçok önemli şahsiyetin ebedi istirahatgahıdır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

CORNWALL / CENNET PROJESİ

Eşsiz yapay biyomları ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenen muhteşem bitkileriyle inanılmaz Cennet Projesi, bir koleksiyondur. Cornwall'da bir ıslah ocağında bulunan proje, oldukça büyük iglo şeklinde sera gibi görünen dev kubbeden oluşur. Her ev Akdeniz veya tropik çevrelerden binlerce çeşit bitki türünü içeriyor. İlk kubbede tropikal yağmur ormanı, ikincisinde ise akdeniz biyomu şartları taklit edilmiş. Cennet Projesi, ziyaretçilerine bu bitki yaşamının çarpıcı görüntülerinin yanısıra sayısız sanat ve müzik etkinlikleri sunar.

CAMBRIDGE / CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ

Yalnızca İngiltere’nin değil, tüm dünyanın en prestijli üniversitelerinden biridir. Yaklaşık 20 bin öğrenci kapasiteli Cambridge Üniversitesi, 1209 yılında kurulan köklü bir eğitim kurumudur. Yurt dışından gelen öğrencilere de eğitim imkanı sunan üniversite birçok ülkede çeşitli sınavlarla öğrenci seçmektedir. Charles Darwin, Paul Dirac, Isaac Newton ve Stephen Hawking gibi ünlü bilimadamlarını yetiştirmiştir. Aynı zamanda dünyada en fazla Nobel Ödülü kazanan kurum olmuştur. Üniversite binasının mimarisi kusursuz çevre düzeni de son derece muazzam tasarlanmıştır.

CAMBRIDGE / ELY KATEDRALİ

11. yüzyılda inşa edilen Cambridge’nin ana kilisesi durumundaki Ely Katedrali, ülkenin en önemli katedrallerinden biridir ve ortaçağ mimarisinin bir başyapıtı olarak kabul edilir. Olağanüstü bir mimariye sahip olan kutsal yapı, ilk olarak Romanesk tarzda inşa edilmiş daha sonra Gotik eklemelerle daha da zenginleştirilmiştir. 66 metre yüksekliğindeki katedral, tarihi Cambridge ile özdeşleşen yapılardan biridir.

CAMBRIDGE / FITZWILLIAM MÜZESİ

Adını Fitzwilliam Caddesi’nden alan müze binası Neo-Gotik mimari tarzında 1848 yılında inşa edilmiştir. Müze; Antika, Uygulamalı Sanatlar, Sikke ve Madalyalar, El Yazmaları ve Basılı Kitaplar ve Resim Sergisi olarak beş bölümden oluşmaktadır. Eski Mısır, Yunan, Batı Asya ve Roma dönemine ait eserlerin yanı sıra Çin, Japon ve Kore seramik, cam, mobilya, saat gibi birçok antika eser sergilenmektedir.

MANCHESTER / BELEDİYE SARAYI

80 metreyi aşan görkemli saat kulesi ve eşsiz güzellikteki Neo-Gotik mimarisiyle Manchester gezilecek yerler listesinin ilk sırasında olmayı hak eden Manchester Belediye Sarayı’nın kuzey yüzü Albert Meydanı'na, güney tarafı ise St. Peter's Meydanı'na bakıyor. Alfred Waterhouse'un planlarına bağlı kalınarak 1868-1877 yılları arasında inşa edilen Belediye Sarayı günümüzde kentin idare konseyinin törensel merkezi konumunda. Binanın görülmesi gereken kısımlarının başında Ford Madox Brown tarafından hazırlanan ve Büyük Salon'u süsleyen duvar resimleri geliyor.

MANCHESTER / BİLİM VE SANAYİ MÜZESİ

Şehrin Bilim ve Sanayi Odasının kenti bu alandaki başarılarının üzerinde durularak bilim, sanayi ve teknolojinin gelişmesine adadığı kurumdur. 2012 yılında Ulusal Bilim Müzesi ile birleşen müze onun bir parçası haline geldi. Müzede otomobil, uçak, tren lokomotifleri ve vagonlarının, su, elektrik, gaz ve buhar motorları bulunmaktadır. 1983 yılından bu yana hizmet veren müzede hafta sonları ve resmi tatillerde ziyaretçilere buharlı tren kullanma imkanı sunuluyor.

MANCHESTER / MANCHESTER KATEDRALİ

Alanında İngiltere'nin en büyüğü olan Manchester Katedrali, Irwell Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Katedral, Anglikan Piskoposluk ve Manchester şehrinin ana kilisesi konumundadır. Gövdesi dikey Gotik tarzını aksettiren katedral geç Ortaçağ ahşap mobilyalarıyla donatılmıştır. 1421 ve 1882 yılları arasında inşa edilen katedralin kulesi 41 metre yüksekliğindedir. Mimar John Wastell tarafından tasarlanan kilise, şehrin en çok turist çeken mekanlarından biridir.