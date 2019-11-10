İstanbul’un gizli bahçesi: Atatürk Arboretumu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından inşasına 1949 yılında başlanan Atatürk Arboretumu, 1961 yılına kadar süren aralıksız çalışmalarla hazır hale getirilmişti. 1981 yılında, Atatürk’ün 100. doğum yılı olması sebebiyle adı “Atatürk Arboretumu” olarak değiştirilen açık hava müzesi, endemik bitki türleri, nesli tehlike altında bulunan ağaç türleri ve yurt dışından getirilerek üretilen farklı iklimlere ait bitki ve ağaç türlerinden oluşuyor.

Yılın her mevsiminde yeşil bitki örtüsü ve mükemmel doğal atmosferi ile ziyaretçilerin ilgisini çeken Arboretum’un içerisinde ayrıca 1961 yılında kurulan ve ülkemizin ilk fidanlığı olma unvanını da taşıyan fidanlık da yer alıyor.

Arboretum’un tarihi Mısır dönemine kadar uzanmakla birlikte, ilk kuruluş amaçları arasında dünyanın her tarafından getirilen bitkilerin firavun ve ailesi için oluşturulan özel bahçelerde yetiştirilmesi bulunuyordu. Sonrasında da Avrupa'da birçok seçkin ve soylu aile tarafından sürdürülen bu özel bahçe yetiştiriciliği, günümüzde daha çok araştırma ve geliştirme gibi bilimsel amaçlarla devam ettiriliyor.

Orman Fakültesi tarafından kurulduğundan bu güne kadar, öğrencilerin çeşitli bitki türleri hakkında bilgi edinmesi ve yeni türlerin yetiştirilmesi için adeta bir laboratuvar özelliği de gören Atatürk Arboretumu, ziyaretçiler için de şehrin gürültüsünden uzaklaşmak adına bir nefes alma alanı oluşturuyor. Arboretumun mesire yeri değil tamamen bir açık hava müzesi olduğu unutulmadan ziyaretlerin bu esasa göre yapılması büyük önem taşıyor. Dışarıdan getirilen yiyecek ve içecek gibi piknik amaçlı tüm gıda maddelerinin arboretum içerisine sokulması yasak tutuluyor.

Arboretum, sivil ziyaretçiler, bilim insanları ve öğrenciler dışında fotoğraf çektirmek için de çok uygun bir ortam sağlıyor. Profesyonel çekimler için önceden randevu almanız ve bunun için içeriye sokacağınız makine ve teçhizatları yönetime bildirmeniz gerekiyor. Ücretli olarak gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimleri için farklı tutarlarda ücret ödenmesi gerekiyor.

Arboretum, İstanbul'un en bakir yerlerinden biri olan ve doğal dokusundan hiçbir şey kaybetmeyen Belgrad Ormanları'nın Güneydoğu bölgesinde yer alıyor. Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanları'nın hemen yanı başında konumlandırılan Atatürk Arboretumu 296 hektarlık geniş bir alan üzerinde bulunuyor.

İçerisinde odunsu ağaçlar ve birçoğu neredeyse hiç bilinmeyen bitki türleri bulunan açık hava müzesi, her mevsim Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz ve kış aylarında farklı uygulamalarla halka açılan Atatürk Arboretumu öğrenciler ve sivil ziyaretçiler için farklı giriş ücretleri ile ziyaret edilebiliyor. Yaz aylarında hafta içi 08:30-20:00 saatlerinde açık tutulan açık müzesine, kış aylarında saat 17:00'a kadar ziyaretçi kabul edilebiliyor. Arboretum, ayrıca pazartesi günleri tamamen kapalı olduğu için yalnızca hafta içi diğer günler ve hafta sonları ziyaretçi alınıyor.

Sarıyer ilçesinde bulunan Atatürk Arboretumu’na özel aracınızla gitmek isterseniz, Sarıyer yönüne doğru aracınızla ilerlerken Büyükdere istikametine doğru yönelerek güzergâha girebilirsiniz. Hacıosman'a geldiğinizde, tabelaları takip ederek, Bahçeköy yoluna ilerleyebilir ve yine tabelaları takip ederek Atatürk Arboretumu’na ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma araçları ile arboretuma ulaşmak için metro hattını ve belediye otobüslerini kullanabilirsiniz. Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak Hacıosman durağında inebilir ve indiğiniz yerde 42HM hat numaralı belediye otobüslerine binerek Bahçeköy'e ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk sonrası, Bahçeköy'de indiğinizde Kemerburgaz yolunu takip ederek 450-500 m. kadar bir yürüyüş yaparak arboretuma ulaşabilirsiniz.