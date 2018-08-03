Manzara fotoğrafı çekenlerin daha iyi sonuç almalarını sağlayacak ipuçları

Fotoğraf çekmek deyince aklımıza herhangi bir anda herhangi bir nesnenin, kişinin ya da bir yerin fotoğrafını çekmek geliyor. Fakat aslında fotoğrafçılık dünyasında, her bir durum ya da nesne için özel kategorilendirme yapıyoruz. İşte manzara fotoğrafçılığı da bu kategorilerden biri. Yolda giderken ya da bir gezideyken, açık alanda karşınıza çok güzel bir görüntü çıkar, o an fotoğraf çekmek için yanınızda telefon ya da fotoğraf makinesi olsun istersiniz veya bunlara sahipsinizdir fakat gördüğünüz ile çektiğiniz bir olmaz...

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1- UFUK ÇİZGİSİ

Karşınıza çok güzel bir manzara çıktı diyelim, mesela güzel bir gökyüzü altında uzanan bir deniz ve yakın planda ağaçlar ya da kayalar. Yapılan yanlışlardan biri ufuk çizgisini fotoğrafın tam ortasına gelecek şekilde ayarlamak. Aslında yapmanız gereken şey ekranı yatay olarak üçe bölüp, ufuk çizgisini bu üç bölgeden alt veya üst bölgeye konumlandırmak. Böylece daha dikkat ve ilgi çekici bir fotoğraf elde etmiş olacaksınız. Her zaman geçerli olmasa da çoğu durumda ufuk çizgisinin yatay olmasına dikkat etmek de önem göstermeniz gereken durumlardan biri.

2- ÇEKİMİN SEVİYESİ

Manzara fotoğrafı çekerken genelde alışkanlıklar dahilinde çekim hep göz seviyesinde yapılır çünkü o an gördüğünüz güzel manzara o seviyededir. Fakat daha iyi açılar, daha iyi görüntüler yakalayabilmek için göz seviyesinden farklı pozisyonlarda bulunmaktan kaçınmamalısınız. Gerektiği takdirde bir kayanın üstüne çıkmak, diz çökmek ya da tamamen uzanmak gibi.

3- NETLEME

Herhangi bir manzara fotoğrafında, çoğu zaman insanlar fotoğrafın içerisinde sadece dağlar, denizler ya da gökyüzü olduğunu düşünebilir. Fakat o anki koşullara bağlı olarak bunların haricinde doğada bulunabilecek diğer şeyler de fotoğrafınıza girebilir. Ayrıca bir fotoğraf çekerken fotoğrafın içerisindeki bütün elementler kameraya aynı uzaklıkta değildir. Bu yüzden fotoğrafı çekerken neye odaklanmanız gerektiğine, neyin ön planda olması gerektiğine karar verip ona göre elinizdeki cihaza bağlı olarak fotoğraf netleştirmesi yapmalısınız.



4- GÖKYÜZÜ

Manzara fotoğrafı çekerken, bu manzaraya dahil olan kısımdaki gökyüzünde bulutların ya da güneşin olmasını kim istemez ki? Fotoğrafa hareket ve güzellik katması bakımından gökyüzünde bulunan öğeler gerçekten çok önemlidir. Ancak eğer gökyüzünde hiçbir şey yoksa, sadece düz bir mavilik varsa ne yapmalı? İşte bu durumda yapmanız gereken tek şey, gökyüzüne fotoğrafınızda daha az yer vermek ve diğer şeylere daha çok odaklanmak.

5- IŞIK

Bir fotoğraf için ışığın önemi anlat anlat bitmez. Hele bir de manzara fotoğrafı çekiyorsanız, çektiğiniz objelerin gölgeleri, ışıkta kalan yerleri ve gölge oyunları için ışığın önemi daha da katlanır. Öncelikle fotoğrafta ışığı nasıl kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Güneş eğer yeni doğuyorsa yandan gelecek ışıkları kullanmak, güzel gölgeler yakalamak için idealdir. Bu yüzden güneşi sağınıza ya da solunuza almak oldukça hoş fotoğraflar çekmeniz için size yardımcı olacaktır. Işığı her zaman arkanıza almalısınız kanısının aksine eğer güneş karşınızdaysa ya da karşınıza almak istiyorsanız hiç durmayın, böylece çok güzel siluetler oluşturabilir, fotoğrafınıza biraz daha karanlık bir hava vererek beklediğinizden de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer ışık arkanızda ise de ışık bütün objelere direkt olarak vuracağı için tamamen temiz ve net bir fotoğraf elde edebilmeniz mümkün.