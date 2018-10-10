San Francisco’nun imkansızlar adası Alcatraz

Bir zamanlar Amerika’nın korkulan hapishanelerinden birinin bulunduğu Alcatraz Adası aslında son derece zengin bir tarihle dolu. Hollywood filmlerinin de etkisiyle tüm dünya tarafından bilinen San Francisco Körfezi’ndeki bu özel ada, farklı dönemlerinde orduya ve hapishane sistemine ev sahipliği yapmış. Yıllar içerisinde körfezin batı kıyısının tarihi değişimine tanıklık etmiş olan ve İmkansızlar Adası olarak da isimlendirilen bu ilgi çekici yer günümüzde turistler için bir uğrak noktası.

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AL CAPONE’UN MAHKUM BANDOSUNDA MÜZİK YAPTIĞI YER

Kötü şöhretli gangster ve mafya babası Al Capone, Ağustos 1934'te yeni Alcatraz federal hapishanesine getirilen ilk mahkumlar arasındadır. Al Capone, Atlanta'da vergi kaçırma cezasını yerine getirirken, ayrıcalıklı davranılması için gardiyanlara rüşvet verir. Ancak adadaki hapishaneye nakledilmesinden sonra bu durum tamamen değişir.

Şartlar Al Capone'u derinden etkiler. Bir görüşmesinde hapisane müdürüne “Alcatraz benim hakkımdan geldi.” dediği söylenir. Hatta 85 sayılı mahkum olarak da bilinen Al Capone adaya o kadar uyum sağlar ki, görevliler hapishane bandosunda bonjo çalmasına izin verirler. Bir zamanlar mafyanın korkulan ismi, her pazar günü hücre arkadaşlarıyla birlikte düzenli olarak İmkansızlar Adası sakinleri için müzik yapmaya başlar.

AKIL ALMAZ KAÇIŞIN PLANLANDIĞI HAPİSHANE

Tarihi boyunca toplam 36 mahkum “kaçışı imkansız” bu özel ada hapishanesinden kurtulmayı dener. Bu mahkumlardan 23'ü yakalanır, 6 tanesi vurularak öldürülür ve 2 kişi ise boğulur. Frank Morris ile John ve Clarence Anglin'in de aralarında olduğu diğer beş mahkum ise 1965 yapımı “Alcatraz'dan Kaçış” filmine ilham kaynağı olur.

Kaçmaya çalışan 36 mahkumdan geriye sağ kalan kurnaz üçlü, çürüyen beton hücre duvarlarını kaşık yardımıyla kazıyarak kaçış tünellerini açarlar. Biri varmışçasına kabarttıkları yataklarına hapishane berberinden aldıkları saçlarla yaptıkları kafaları ekleyerek gardiyanları kandırmayı başarırlar. Firarilerin eşyaları ve kıyafetleri, San Francisco Körfezi kıyılarında yüzer halde bulunsa da, bedenlerine hiç bir zaman ulaşılamaz. Bu da zekice planlarıyla adadan kaçmayı başardıkları yönündeki inancı arttırır.

ADINI DENİZ KUŞLARINDAN ALAN ADA

Bol rüzgar alan ada, hapishane görevlileri ve suçlular sakini olmadan önce kahverengi pelikan sürülerinin yaşam alanı olmuştur. İspanyol Teğmen Juan Manuel de Ayala, 1775 yılında Golden Gate kıyılarından ilk kez geçer ve adaya Pelikanlar Adası anlamına gelen “La Isla de los Alcatraces” ismini verir.

Zamanla adanın ismi Alcatraz olarak değişir. Mahkumların gidişinden sonra ada, kuşları ağırlayan eski doğal haline dönmeye başlar. Martılar ve karabataklar şu an adanın en kalabalık nüfuslu misafirleridir.

ALCATRAZ KUŞÇUSU’NIN YAŞADIĞI CEZAEVİ

Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Stroud, bir bar kavgasında barmeni öldürerek hapse düşer ve daha sonra 1916 yılında bir gardiyanı bıçaklar. Ölüm cezası müebbet hücre hapsine çevrilen Stroud, penceresinde gördüğü kuşlar sayesinde yaşama bağlanır.

Kuş bilimi alanında okuduğu kitaplarla kendini geliştiren Stroud iyi bir ornitolog olmayı başarır. İki kitap yazan, yetiştirdiği kanarya ve diğer kuşların bilimsel çizimlerini hazırlayan Stroud, yeniden anlam kazandırdığı hayatıyla bilime katkıda bulunur. Hayatı ‘Alcatraz Kuşçusu' adıyla 1962 yılında Burt Lancaster'ın canlandırdığı bir filme uyarlanmıştır.

PROTESTOCU AMERİKAN YERLİLERİNİN MİSAFİRHANESİ

Hapishane kapandıktan altı yıl sonra,1969 yılında, Mohawk Richard Oakes liderliğindeki yaklaşık 100 Amerikan yerlisi, 1868 tarihli bir anlaşmayı gerekçe göstererek adayı işgal eder.

Protestocular adaya bir üniversite ve kültür merkezi kurulmasını talep ederler. İşgalciler Alcatraz'da iki yıl kadar kalmayı başarır ve en son protestocu 1971 yılında adadan çıkarılır. Ancak o günleri hatırlatan graffitilerden bazıları günümüzde de hala adanın duvarlarında yer alır.

PASİFİK KIYISI’NIN İLK DENİZ FENERİNİN EV SAHİBİ

1854 yılında kayalık adanın üstündeki küçük deniz feneri kullanıma açıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Kıyısındaki türünün ilk örneği olmuştur.

ABD Ordusu, Golden Gate'i görmesini engelleyen bir hücre evi inşa ettikten sonra, deniz feneri 1900'lerin başlarında kullanılmaz hale gelir. 1909 yılında, günümüze kadar korunan yeni, uzun bir deniz feneri ile değiştirilir.