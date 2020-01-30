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Barbie’den ayrımcılık karşıtı yeni koleksiyon
Barbie’den ayrımcılık karşıtı yeni koleksiyon
Dünyanın en çok satan oyuncağı olan Barbie ayrımcılığa karşı; vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebek koleksiyonunu tanıttı.
Moda 30 Ocak 2020 - 06:55

61 yıl önce piyasaya çıkan Barbie bebekler, 1990’lardan itibaren çocukların vazgeçilmez oyuncakları arasına girdi. Ancak yıllar içinde toplumun bilinçlenmesi bir gerçeği ortaya çıkardı; Tek tip güzellik dayatması…

Öyle ki her Barbie bebek ile oynayan çocuğun zihninde güzel olmak için sarışın, mavi gözlü, ince belli ve kıvrımlı hatlara sahip olmak gerektiği algısı yerleşmişti. Ama işler değişti ve oyuncak devi gelen tepkilere ve eleştirilere daha fazla kayıtsız kalamayıp, vitiligolu, kilolu, protez bacaklı, tekerlekli sandalyeli ve saçı olmayan bebek koleksiyon çıkardı.