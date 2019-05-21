Defilelerde artık 18 yaş altı modeller yer almayacak

Amerika merkezli ünlü moda dergisi Vogue, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından “Moda dünyası neden 18 yaş üstü model standardına bağlı kalmalı?” başlıklı paylaşım yapmıştı. Derginin yazarlarından Maya Singer ise köşesinde “Kariyer yapmak isteyen ancak kontrolü tümüyle elinde olmayan 18 yaş altı çocukların eşsiz savunmasızlığının bilinmesi, farkında olunması ve kötüye kullanımın çok yaygın olduğu bir ortamda, etik kuralları gereği, on sekiz yaşın altındaki hiçbir modelin fotoğrafı editoryal anlamda kullanılmayacak” diyerek kendi bünyelerinde bulunan hiçbir dergide küçük modellere yer vermeyeceklerini açıklamıştı…

Bu açıklamadan sonra Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA) bir açıklama yapmış ve “18 yaş altı modellerle çalışmayın!” diyerek tasarımcılara çağrıda bulunmuştu… Hem Vogue dergisinin hem CFDA’nın bu çağrısı niyahet karşılık buldu ve Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen ve Bottega Veneta gibi markaları denetleyen Kering şirketi, 18 yaş altı modellerle çalışmayacağını açıkladı.

2020-21 Sonbahar Kış sezonunda devreye girecek olan bu karar neticesinde, 18 yaş altı modeller sadece podyumda değil, dergi ve reklam ya da kampanya çekimlerinde de yer alamayacak…

Kering grup temsilcisi Marie-Claire Daveu, moda sektöründe yer alma yaşını 18’e yükselttiklerini belirtti ve konu hakkında şöyle bir açıklama yaptı: “Bize göre, 18 yaşından büyük modellerin fizyolojik ve psikolojik olgunluğu, bu mesleğe katılan ritim ve taleplere daha uygun görünüyor. Ayrıca, moda evlerimiz tarafından üretilen görüntülerin belirli insan grupları için temsil edebileceği rol model unsurunun da farkındayız.”