Raisa&Vanessa ‘Beyonce’yi sahnede Tanrıça gibi görüyoruz’

İkiz kardeşler Raisa Sason ve Vanessa Sason tarafından kurulan Raissa&Vanessa markası, şu an dünyanın bilinen markaları arasında yer alıyor. Heidi Klum'dan Katy Perry'ye, Victoria's Secret modellerinden Chrissy Teigen'a pek çok ünlü ismin tercihi olan kardeşlerle New York Moda Haftası sonrası özel bir röportaj gerçekleştirdik...

Defilelerini hınca hınç dolduruyorlar… Kapılarında kuyruklak oluşuyor… Taylor Swift, Katy Perry, Hailey Bieber, Heidi Klum dünyaca ünlü isimler tasarımlarını tercih ediyor… Türkiye’de ise özellikle özel davetlerde en çok onların kıyafetleri göze çarpıyor. İkiz kardeşler Raisa ve Vanessa’dan bahsediyoruz. Günümüz moda dünyasının parlayan yıldızları geçtiğimiz hafta ilk kez New York Moda Haftası’nda defile yaptı. Lambada adını verdikleri 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıtan kardeşler büyük bir hayallerini gerçeğe çevirdi. Bir başka hayalleri ise ünlü şarkıcı Beyonce’nin tasarımlarını giymesi…

Tebrikler… Nasıl geçti New York Moda Haftası? Neler hissettiniz?

Çok güzel… Büyük heyecan yaşadığımız ve markamız açısından da büyük bir gelişme kaydedeceğimiz bir deneyim oldu. Bu bizim markamızı kurduğumuzdan bu yana hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştirmenin hem sevincini hem heyecanını yaşadık.

Moda haftasına nasıl dahil oldunuz?

Önce New York Fashion Week’e başvurduk. Ardından NYFW takvimine başvurumuz onaylandı. Sonrasında bize sunulan defile alanları içinden bizim için en uygun olanı seçtik ve marketing planlamalarımıza basladık.

Defilede Lambada koleksiyonunuz sergilediniz. Biraz koleksiyondan bahseder misiniz?

75 Look 135 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladık. 80'li yılların sonunda Brezilya'da yayılan eğlenceli, seksi feminen melodisi ile akılda kalan Lambada şarkısından ilham aldık. Broadway’den Hollywood’a ülkede yaşanan lambada dans çılgınlığı, disko geceleri, ilham veren filmler, kayıtlar koleksiyona ve parçalara göndermeler yapıyor. Koleksiyonda Güney Amerika'yı, kültürünü, danslarını, çizgisini farklı şekilde yorumladık.

New York’ta bir de pop up store açtınız….

Evet, Soho'da RaisaVanessa Pop Up mağazası açtık. 30 Eylül'e kadar açık kalacak. Bu da hayalimizdi, hayata geçiriyor olmak çok heyecan verici. 204 metrekarelik mağazada koleksiyonlarımızın tamamını sergiliyoruz.

Tasarımlarınızı bir çok dünya starının üzerinde gördükten sonra markanın trafiğinde nasıl değişiklikler oldu?

Satış ve dünyada bilinirlik açısından bir dünya starını giydirmemizin çok güzel geri dönüşlerini alıyoruz. Satış noktalarımıza yeni yerler ekliyoruz. Her yeni giydirdiğimiz kişi başka bir stara ulaşmamızda bizim için adım oluyor.

En çok hangi ünlü ismin tasarımlarınızı giymesini isterdiniz?

Sahnede Beyonce'yi bir Tanrıça gibi görüyoruz. İşine olan emeği ve saygısı aynı zamanda sahne stili ile de giydirmek istediğimiz önemli bir isim.

Ünlü isimler size nasıl ulaşıyor?

Stylistleri aracılığı ile bize ulaşıyorlar. Bazen Instagram bazen de mail olarak kontakt kuruyoruz.

Son olarak 2020 kışında bizi neler bekliyor?

2020 yazında daha renkli daha floral, çicekli, vücut formunu ortaya çıkaran drapaj tekniklerinin olduğu elbiseler göreceğiz. Her zaman yazın rengi olan bej pudra gibi tonların yanına yanık kuruncular, fuşyalar ve goldlar eklenmekte.