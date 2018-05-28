Süleyman Çakır’ın stili sosyal medyaya konu oldu

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Sokak röportajındaki şiveli konuşması, röportaja ‘Kürtaj yapıyoruz’ demesiyle bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Süleyman Çakır’ın stili sosyal medyanın diline düştü. Bir kullanıcının üzerindeki kıyafetlere neredeyse birebir benzeyen, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında yer alan parçaları bulup çıkarması ise paylaşım rekorları kırdı. Şayet Süleyman Çakır gerçekten bu markalara ait parçaları giymiş olsaydı, kombinin toplamı yaklaşık 22 bin TL tutacaktı. Biz de buradan yola çıkarak Süleyman Çakır’ın stilini yorumladık…

Süleyman Çakır belli ki modayı yakından takip ediyor. Üzerindeki oduncu gömleği sezonun hit parçalarından. Çünkü 90’lar modası 2018’de geri geldi. Bere ise sokak modasının vazgeçilmezlerinden. Çakır, daha çok yine oduncu gömlekleriyle, tişörtlerle ve yırtık jeanlerle kombinlenen bereyi, kısa paça, yüksek bel bir pantolonla kombinlemeyi tercih etmiş.

Cübbe tarzı diz üstü ceketi de yine erkek modasında öne çıkıyor. Tam da bu mevsimlerde tercih edilen uzun ceketlerle spor şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Ama siz tabii Süleyman Çakır gibi oduncu gömleği ile değil, daha şık bir gömlekle kombinleyebilirsiniz…

Sandaletler ise Marni gibi pek çok ünlü markanın koleksiyonunda yer alıyor. Özellikle yaz aylarında şortlarla ya da tıpkı Süleyman Çakır’ın yaptığı gibi kısa paça pantolonlarla giyildiğinde havalı bir görünüme sahip olabilirsiniz…

Dedik ya Süleyman Çakır modayı oldukça yakından takip ediyor diye; Bakın bugün Justin Bieber bile sandalet içine çorap giyebiliyor. Ama tabii ki Çakır, Bieber’den bile önce trendleri yakalamış.