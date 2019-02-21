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Yasemin Özilhan, boynuna taktığı çanta ile konuşuluyor
Yasemin Özilhan, boynuna taktığı çanta ile konuşuluyor
Yasemin Özilhan geçtiğimiz gün bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Spor kombiniyle kameralara yansıyan Özilhan'ın boynuna taktığı minik çanta sosyal medyaya damgasını vurdu.
Moda 21 Şubat 2019 - 14:50

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, dün bir AVM’den çıkarken görüntülendi. Spor şık bir kombin yapan Özilhan’ın boynuna taktığı, Jaquemus markasına ait minik yeşil çanta dikkat çekti.
Çantayı bir aksesuar gibi kullanan Özilhan’ın çantayı boynuna takması kimine göre gereksiz bir hareketti. Ne var ki Özilhan’ın stili için pek çok kimse ‘Ne giyse ne yapsa yakışıyor’ gibi yorumlar yazdı.
Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı güneş gözlüğünün modeli de dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl Bella Hadid’in taktığı Dior markasına ait gözlüğün aynısını takan Özilhan, kıyaslamalara da maruz kaldı.

Yasemin Özilhan (Solda) ve Bella Hadid, Dior markasına ait aynı gözlüğü takarak pişti oldu.

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