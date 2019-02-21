Yasemin Özilhan, boynuna taktığı çanta ile konuşuluyor

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, dün bir AVM’den çıkarken görüntülendi. Spor şık bir kombin yapan Özilhan’ın boynuna taktığı, Jaquemus markasına ait minik yeşil çanta dikkat çekti.

Çantayı bir aksesuar gibi kullanan Özilhan’ın çantayı boynuna takması kimine göre gereksiz bir hareketti. Ne var ki Özilhan’ın stili için pek çok kimse ‘Ne giyse ne yapsa yakışıyor’ gibi yorumlar yazdı.

Yasemin Özilhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı güneş gözlüğünün modeli de dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl Bella Hadid’in taktığı Dior markasına ait gözlüğün aynısını takan Özilhan, kıyaslamalara da maruz kaldı.