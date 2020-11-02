19 yaşından beri aynı bisikleti kullanıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde 85 yaşındaki esnaf Tekin Bilgin, 66 yıldır kullandığı aynı bisikleti ile işe gelip gidiyor. Hiç araç kullanmadığını belirten yaşlı adam, “Gündelik hayatımda ulaşımımı hep bu bisikletle sağladım. 66 yıldır her gün işime bu bisiklet ile gelip gidiyorum” dedi.

Çivril ilçesinde yaşan 85 yaşındaki Tekin Bilgin, 19 yaşında başladığı ve satışını yaptığı bisikletlerden bir tanesini kendisi için satın aldı. Ardından aldığı bisikleti işe gelip gitmek için kullanan Bilgin, 66 yıl boyunca aynı bisikleti ile seyahat etti.

HİÇ ARAÇ KULLANMAMIŞ

Hayatı boyunca araç kullanmadığını belirten Bilgin sürdüğü bisikletini de seneler boyunca bakımını kendisi üstendi. 66 yıldır aynı bisikleti ile işe gelip giden ve yaklaşık 70 yıldır esnaflıkla uğraşan Bilgin, kendi dükkanında bisiklet parçaları satarak geçimini sağıyor. Günlük yaşamında da ulaşım için bisikleti kullanan Bilgin, 85 yaşında olmasına rağmen sağlık sorunu yaşamadığını ve sağlığını bisiklet kullanmaya borçlu olduğunu ifade etti. Bisikletinin vatandaşlar tarafından satın almak isteyenlerin olduğunu söyleyen Bilgin, “66 yıldır bisikleti kullanıyorum. Bisikletin müşterisi çok ama satmıyorum ve emektarım benim. Bisiklet çok güzel hafif, pedalları küçük ve benim boyum kısa olduğu için daha rahat biniyorum” ifadelerini kullandı.

“BİSİKLET PARÇALARI SATIYOR”

Yeni üretilen bisikletlerin kullanımının kendi açısından zor olduğunu söyleyen Bilgin, “Yeni çıkan bisikletlerin pedalları büyük olduğu için onlara ayaklarım zor yetişiyor ve zorlanıyorum sürerken. Bisikleti kendim anladığım için tamire götürmedim hiç. Burada şu anda bisiklet parçaları satıyorum. Daha önceden buzdolabı ve televizyon satıyordum. Sağlığıma faydası oluyor ama bisiklete devamlı bindiğim için yürüyüş yapamıyorum” dedi. (İHA)