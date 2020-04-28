3-5 yaş grubundaki çocuklar oyun oynamaktan ve eğlenceli aktivitelerden çok hoşlanırlar. Bu yaş grubundaki çocukların hayal dünyaları oldukça geniştir. Özellikle zihinsel ve yaratıcılık aktivite gerektiren (resim, ritim çalışmaları gibi) etkinliklere karşı ilgileri yüksektir. İşte 3-5 yaş arası çocuklar için etkinlik önerileri…

3 yaşından itibaren çocukların farkındalıkları artarak dünyayı daha iyi gözlemlemeye başlarlar. Daha çok enerji harcamak ve yeni şeyler öğrenmeye açıktırlar. Evinizde çocuğunuzla birlikte yapacağınız etkinlikler, onun motor gelişimi, konuşma becerileri, sayı ve renkleri kavramaları açısından oldukça faydalı olacaktır. Çocuğunuz bu sayede öğrenmesi gereken birçok konuyu daha kolay kavrayabilecek ve yeteneklerini geliştirecektir.

Etkinlik yaparken çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurmanız gerekir. 3-5 yaş arası çocuklar aktivitelerden asla sıkılmazlar. Bu aktivitelerle enerjilerinin büyük kısmını atabilirler. İşte 3-5 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler…

KARTON KUTUDAN İSTASYON

Karton kutudan istasyon yapımı özellikle 3 yaş erkek çocukları için hem kolay hem de sevebilecekleri bir etkinlik. Kartonu renklendirerek güzel bir istasyon elde etmeniz mümkün. Yolların nereden geçeceği tamamen size kalmış. Kartonun üzerine yollar altına ise dilediğiniz kadar yuvarlak bir tünel çizebilirsiniz.

PİPET VE TEL SÜZGEÇ

Tel ya da plastik süzgecin deliklerine esneyen pipetleri yerleştirerek süzgeçteki tüm deliklerin kapanmasını sağlayın. Bu eğlenceli etkinlik çocuğunuzun ince motor becerilerine katkıda bulunur.

ESKİ BİR KAVANOZDAN HARİKA BİR MUMLUK

GEREKLİ MALZEMELER

Kısa ve ağzı geniş olan bir cam kavanoz

Yapıştırıcı

Mum

Makas

Renkli kağıt

Pille çalışan mum veya yüzen küçük mum

YAPILIŞI

Kağıtları şeritler halinde kesin. Kavanozun dışına tutkal sürerek kesmiş olduğunuz kağıt parçalarını üzerine yapıştırın. Kavanozun her yerini kağıtlarla kapladıktan sonra içine ısı yaymayan led ışık ya da mum yerleştirebilirsiniz.

TAŞ BOYAMA

MALZEMELER

Farklı boyutlarda çakıl taşları

Renkli akrilik boyalar veya taş boyası

Kalın ve ince uçlu boyama fırçaları

Renkli asetat kalemleri

Vernik

YAPILIŞI

TASLAĞINI ÇIKARIN

Ne çizeceğinizi belirledikten sonra öncelikle kurşun kalemle taşın üzerine bir objeyi çizin. Ağaç, çiçek, gemi, baykuş ya da insan dilediğiniz herşey olabilir.

BOYAMA İŞLEMİNE BAŞLAYIN

Boyama yaparken kullanacağınız fırça ve boyanın kalitesi oldukça önemlidir. Bunun için özel yapım boyalarla daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

VERNİKLEME

Su bazlı bir vernikle son olarak taşınızı vernikleyin. Vernik kullanmadan da yapabilirsiniz ancak vernik taşın daha parlak olmasını ve görüntüsünün korunmasını sağlar.