3-5 yaş arası çocuklar için etkinlik önerileri…

3 yaşından itibaren çocukların farkındalıkları artarak dünyayı daha iyi gözlemlemeye başlarlar. Daha çok enerji harcamak ve yeni şeyler öğrenmeye açıktırlar. Evinizde çocuğunuzla birlikte yapacağınız etkinlikler, onun motor gelişimi, konuşma becerileri, sayı ve renkleri kavramaları açısından oldukça faydalı olacaktır. Çocuğunuz bu sayede öğrenmesi gereken birçok konuyu daha kolay kavrayabilecek ve yeteneklerini geliştirecektir.
Etkinlik yaparken çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurmanız gerekir. 3-5 yaş arası çocuklar aktivitelerden asla sıkılmazlar. Bu aktivitelerle enerjilerinin büyük kısmını atabilirler. İşte 3-5 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve eğitici etkinlikler…
KARTON KUTUDAN İSTASYON
Karton kutudan istasyon yapımı özellikle 3 yaş erkek çocukları için hem kolay hem de sevebilecekleri bir etkinlik. Kartonu renklendirerek güzel bir istasyon elde etmeniz mümkün. Yolların nereden geçeceği tamamen size kalmış. Kartonun üzerine yollar altına ise dilediğiniz kadar yuvarlak bir tünel çizebilirsiniz.
PİPET VE TEL SÜZGEÇ
Tel ya da plastik süzgecin deliklerine esneyen pipetleri yerleştirerek süzgeçteki tüm deliklerin kapanmasını sağlayın. Bu eğlenceli etkinlik çocuğunuzun ince motor becerilerine katkıda bulunur.
ESKİ BİR KAVANOZDAN HARİKA BİR MUMLUK
GEREKLİ MALZEMELER
Kısa ve ağzı geniş olan bir cam kavanoz
Yapıştırıcı
Mum
Makas
Renkli kağıt
Pille çalışan mum veya yüzen küçük mum
YAPILIŞI
Kağıtları şeritler halinde kesin. Kavanozun dışına tutkal sürerek kesmiş olduğunuz kağıt parçalarını üzerine yapıştırın. Kavanozun her yerini kağıtlarla kapladıktan sonra içine ısı yaymayan led ışık ya da mum yerleştirebilirsiniz.
TAŞ BOYAMA
MALZEMELER
Farklı boyutlarda çakıl taşları
Renkli akrilik boyalar veya taş boyası
Kalın ve ince uçlu boyama fırçaları
Renkli asetat kalemleri
Vernik
YAPILIŞI
TASLAĞINI ÇIKARIN
Ne çizeceğinizi belirledikten sonra öncelikle kurşun kalemle taşın üzerine bir objeyi çizin. Ağaç, çiçek, gemi, baykuş ya da insan dilediğiniz herşey olabilir.
BOYAMA İŞLEMİNE BAŞLAYIN
Boyama yaparken kullanacağınız fırça ve boyanın kalitesi oldukça önemlidir. Bunun için özel yapım boyalarla daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
VERNİKLEME
Su bazlı bir vernikle son olarak taşınızı vernikleyin. Vernik kullanmadan da yapabilirsiniz ancak vernik taşın daha parlak olmasını ve görüntüsünün korunmasını sağlar.