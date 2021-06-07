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30 yıl önce boşaltılan köylerine döndüler

30 yıl öce boşaltılan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyüne dönüş yapan vatandaş yeni ev yaptı.

Güncellenme: 15:30, 07/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
30 yıl önce boşaltılan köylerine döndüler

1990’lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman’a yeniden dönüp ev yapmaya başladı.

Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi. 30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelip huzur bulan bölgede yaşamaya başladı. Huzur ile birlikte geri dönen köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor. (İHA)

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