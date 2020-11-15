55 yaşında spora başlayan cerrahın hayatı değişti

Denizli’de genel cerrah Fatih Tosun sigarayı bırakıp kendini spora adadı. Beş yılda 7 kez maraton, 12 kez ultra maraton, 9 yarı Ironman koştu. Madalyalar kazandı.

Denizli'de özel bir hastanede genel cerrah olan Op. Dr. Fatih Tosun katıldığı spor etkinliklerindeki başarıları ile örnek gösteriliyor. 60 yaşında olan ve kısa süre önce ilk torunu İdil'i kucağına alan Tosun beş yıl önce sağlıksız yaşamı terk edip sporu hayatının merkezine koydu.

Aşırı kiloları, sigara tiryakiliği ve sağlıksız beslenmeyi terk eden Tosun bisiklet alarak spora başladı. Bir süre sonra işe de bisikletle gidip gelmeye başlayan Tosun, kentteki diğer bisikletçilerin tavsiyesi ile koşuya başladı. Başlangıçta katıldığı küçük organizasyonlarda gücünü sınayan Tosun ilerleyen süreçte uluslararası arenada boy göstermeye başladı.

‘GERGİN BİR İNSANDIM'

Spora başlamadan önce sağlıklı bir vücuda sahip olmadığını söyleyen Tosun, “Yazlığa götürmek için bisiklet aldım. Biraz meraktan evin çevresinde kullandım. Bir süre sonra bağımlısı oldum. O zamana kadar sigara içen, alkol tüketen, sağlıksız beslenen ve oldukça kilo fazlası olan biriydim. Gergin bir insandım. Halimden pek de memnun değildim” diye konuştu.

Sporun hayatını değiştirdiğini söyleyen Tosun, “İlk fark ettiğim gerginliğimin kısa sürede kaybolmasıydı. Fazla geçmeden uykularım düzeldi, iştahım arttı buna rağmen kilom azalmaya başladı. Aile, iş arkadaşları ve çevremle daha sağlıklı iletişim kurabilmeye başladım. Ayrıca iş saatlerini azaltıp kendime zaman ayırdıkça daha verimli çalışabildiğimi anladım. Vücut güçlendikçe, işten eve geldiğimde bir kenara yığılmam gerekmedi. Ev işlerinden payıma düşenleri yapabilmeye başladım” dedi.

“NEREDEYSE OBEZİTEYDİM”

Bisiklete başladığında 55 yaşında olduğunu belirten Tosun şöyle konuştu:

* Neredeyse obezite hastası sayılırdım. Bisikletçi arkadaşlarımın bazı koşu yarışlarına katıldığını öğrendiğimde, ben de koşu çalışmaya başladım.

* İlk kez 10 kilometrelik bir yarışa katıldım. 10 ay sonra ise Antalya'da ilk maraton koşumu tamamladım. Daha sonra triatlona geçtim. Yaz boyu yüzme çalıştım.

* Eğirdir ve Kuşadası'nda olimpik mesafeleri tamamlayıp deneyim kazandım.

* 2016 yılında Antalya'da 1,9 km yüzme, 90 km bisiklet ve 21 km koşudan oluşan yarı Ironman yarışını tamamladım.

* 2 yıllık bir çalışmanın ardından 2018 yılında Frankfurt ve 2019 Barcelona Ironman yarışlarını tamamladım.

* Bodrum, Uludağ ve İda Dağı'nda ultra maraton tamamladım. Yaş grubumda ikincilik ve üçüncülük elde ettim.

* Beş yıl içinde 7 kez maraton, 15 kez yarı maraton, 12 ultra maraton, 9 yarı Ironman ve iki kez tam Ironman yarışı tamamladım. Zor da olsa hiçbir yarışı terk etmedim, yarıda bırakmadım.

PANDEMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Korona salgınının tüm planlarını etkilediğini anlatan Tosun sözlerini şöyle tamamladı:

* Maraton, bisiklet, triatlon ve uzun mesafe yüzme gibi dayanıklılık sporu ile uğraşan sporcular olarak, yaptığımız her çalışma gününün planı, aylar sonrasındaki bir yarışın hazırlığına uyacak şekilde düzenlenir.

* Pandemi başladığında yarışların iptal edilmesi, hem yaptığımız çalışmaların boşa gitmesine, hem de yeni uzun dönemli program yapmamıza engel oldu.

* Özellikle sokağa çıkma yasağı döneminde her tür çalışmalarımız aksadı. Havuzlar ve pistler kapandı.

* Alıştığımız yemek düzeninden bir anda kurtulamadığımız için çoğumuz az da olsa kilo aldı. Tüm bunlar, eski derecelerimizi kaybetmemize neden oldu, moraller bozuldu. Normalleşme ile zamanla, eski alıştığımız mesafe ve hızlara dönmeyi umuyorum.