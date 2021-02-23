Yaren leylek ve Adem amcanın dostluğu

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yare’n adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların ilgiyle takip ettiği dostluk 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film yapıldı. Balıkçı Adem Yılmaz ile ‘Yaren’in hikayesinin anlatıldığı film, Çekya’da düzenlenen Prag Film Festivali’nde en iyi belgesel kategorisinde ödül aldı.

“YILLARDIR DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR”

Havaların ısınmasıyla her yıl mart ayında gelen ‘Yaren’i beklemeye başlatan Adem Yılmaz, “Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. Yaren adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini ‘Yaren’ ile balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için ‘Yaren’in yeri çok farklı” dedi.

“TAKİPÇİ SAYISI BİNLERE ULAŞTI”

‘Yaren’ ile Adem Yılmaz’ın hikayesini fotoğraflayan Alper Türdeş, “Bu hikaye benim için çok özel. Beş yıldır Adem amca ve ‘Yaren’ leyleğin hikayesine ortak oluyorum. Doğanın içinde yaşayan insanların ve hayvanların dost olabileceğini anlatmak için fotoğrafladım. Bu fotoğraflar ile yayınladığı video sayesinde yaşanan gerçek dostluğun ünü, ülke sınırlarını aştı. Yunanistan’da gölge oyunu olarak sergilendi. Almanya ve Avusturya’da okullarda ders kitaplarına konu oldu. Sosyal medyada ‘Yaren’ leylek ile Adem amcanın dostluğu tanındı ve takipçi sayısı binlere ulaştı. Artık ‘Yaren’ leyleği, her göç döneminde gelmesini bekleyen bir kitle oluştu. Adem amca ve köyümüz hazır. Tek eksik ‘Yaren” ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “Her yıl balıkçı Adem amcamızın misafiri olur. Burada yaşayan herkes, heyecanla ‘Yaren’ leyleğin gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu zamanlar da gelmişti. ‘Yaren’i yuvasına yerleştirdiğimiz bir vericiyle sevenlerine izlettirmiştik. 6 ay burada kalıyor, 6 ay da başka memleketlerde. Artık vatandaşlardan gelen verici takılması konusunu hayata geçireceğiz. Diğer ülkelerde geçirdiği 6 aylık süreyi de izlemek istiyoruz. Yaşlı leyleklere, vericiyi takmak mümkün olmuyor ancak ‘Yaren’in yavrularını takip edebileceğiz” diye konuştu. (DHA)