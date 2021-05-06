Adıyaman’da altından su geçen dehlizli cami ilgi çekiyor

4’üncü Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için Zey köyünde yaptırdığı caminin altından çıkan su, yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

Su kaynağının bulunduğu yerde 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edilmiş.

O günden bu zamana kadar korunan camiye gidenler dehlizde serinliyor.

Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi.

Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi. (İHA)