Adıyaman’da kuraklığın korkutucu boyutu

Adıyaman'da kuraklık nedeniyle sulama baraj göletleri kurudu, sulu tarım yapan çiftçinin verim kaybı yüzde 60'lara ulaştı. Kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezine içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor.

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Sulamada kullanılan Çamgazi Baraj göletinin suyu 500 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle kuruyan zeminde geniş yarıklar meydana geldi. Kuraklık nedeniyle Hasancık Göleti başta olmak üzere kent genelinde bir çok sulama göletinin kuruduğu öğrenildi.

“YÜZDE 30 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ”

Yetkililer, göletlerin ‘ölü hacim’ denilen seviyeye düştüğünü, Çamgazi Baraj göletinin su seviyesinin yüzde 7 civarında olduğu ifade etti. Çamgazi Barajı’nda seviye 2020 yılında yüzde 30 seviyelerine düştü. Kuraklığın korkutucu boyutunun görüldüğü Çamgazi Baraj Göleti’nde 2017 yılında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Sular altında kalan Eski Adıyaman Gölbaşı karayolu suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Kuraklık sadece sulama suyunda değil, içme suyunda da ciddi sıkıntılara neden oluyor. Adıyaman’da kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezinde içme suları dönüşümlü olarak veriliyor. Adıyaman’da Atatürk bulvarının güneyine saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında, kuzeyine ise 02.00 ile 12.00 arasında su veriliyor.

Yaşanan kuraklık ayrıca, kuru tarım yapılan alanları da büyük oranda etkiledi. Kuru tarım yapılan alanlarda verim yüzde 30 ile 60 arasında düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verecek.

“ÇİFTÇİNİN VERİM KAYBI YÜZDE 60’A ULAŞTI”

Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer ise, kuru tarım yapan çiftçinin verim kaybının kuraklık nedeniyle yüzde 60’lara kadar ulaştığını ifade ederek, “Adıyaman’da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı, kuru tarım yapılan alanlarımızda büyük zararlar meydana geldi. Bu zarar oranları yüzde 30 ila 60 arasında değişmektedir. Bakanlığımız kuraklık desteklemelerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığımız kararnamesiyle resmi gazetede yayımlandı. Alt yapı çalışmalarını yapıp, hızlı bir şekilde ödemelere başlanılacak” diye konuştu.

“MAALESEF BARAJLAR KURUYOR”

Adıyaman’da içme suyunu dönüşümlü olarak vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Son zamanlarda dünyada çok ciddi bir küresel ısınmayla beraberinde kuraklık var. Özelliklede Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da çok daha ciddi bir kuraklık var. Yağış fazla alınmadı. Yanılmıyorsam son 50 yılın en sıcak ve en kurak yılı ve dolayısıyla ister istemez tüm kaynaklarımıza yansıyor. Maalesef barajlar kuruyor. Etrafımızdaki barajların önemli bir kısmı kurumuş. Su kaynaklarımızda çok ciddi bir kısıtlılık var. Su kaynaklarımızda çok ciddi bir azalma var. İster istemez dolayısıyla vatandaşımıza, halkımıza yansıyor. Şu ana kadar idare ettik ama mecburen dönüşümlü vermek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız kısmen mağdur oluyor. Vatandaşlarımız içme sularını sulamada, yada halı yıkamada kullanmasınlar. Suyu içmede kullanırsak kaynaklarımızdan gelen su bize yeter” diyerek vatandaşları uyardı. (İHA)



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