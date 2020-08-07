Ahşap nasıl boyanır?

Evinizde bulunan eski mobilyalarınızın kasvetli renklerinde mi sıkıldınız? Ya da daha modern bir hava yaratmak için onlara yeni bir ruh kazandırmak mı istiyorsunuz? Çözümü çok basit, yapacağınız renk değişiklikleri ile onları yepyeni bir eşyaya dönüştürebilirsiniz.

AHŞAP BOYAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak boyama yapılacak eşyalar belirlenir. Seçilen eşyalar boyanmadan önce mutlaka zımparalanmalıdır. Boyanın kalıcılığın arttırmak, dökülmesini önlemek ve görünümünün daha iyi olması için zımparalama işlemi şarttır.

İnce zımpara ile kullanılan ağacın yönüne doğru zımpara yapılmaya dikkat edilmelidir. Yüzey pürüzsüz olana dek zımparalama işlemine devam edilmelidir. Geniş yüzeyler için sünger zımpara ulaşılması zor alanlar için kağıt zımpara kullanmak kolaylık sağlayabilir.

Eğer boyayacağınız eşyada delik, çatlak ve eziklikler var ise macunla bu alanların kapanmasını sağlayın çünkü boya ahşaptaki hiçbir kusuru gizlemez aksine daha belirgin olmasına neden olabilir.

Ahşap boyamak için akrilik boyalara ihtiyacınız olacaktır. Akrilik boyayı istediğiniz renkte hatta mat, parlak, metalik gibi tercih seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Ahşap boyarken farklı boyutlarda fırçalara sahip olursanız boyama yapacağınız ahşabın genişliğine ve darlığına uygun olacak şekilde boyanızı daha iyi bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ayrıca rulo fırça kullanarak daha büyük alanları daha pratik bir şekilde boyayabilirsiniz.

İnce bir tabaka astar boya atmanız ve ikinci bir kat için boyanın kuruduğundan emin olmalısınız.

Boyayı ne çok yoğun ne de sıvı olmayacak şekilde inceltin. Astar boya kuruduktan sonra ikinci kat boyayı uygulayın ve kurumaya bırakın.

Dilerseniz ahşabınızı son olarak vernikleyerek daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Sprey ya da likit seçeneklerinden birini de kullanabilirsiniz. Verniklemeden önce boyadığınız yüzeyin kuru olmasına dikkat edin çünkü kuruma işlemi sona ermeden vernikleme işlemine asla geçilmemelidir.