Anjelika Akbar: Yaşananlar insanlığa yakışmıyor

Dünyaca ünlü Türk sanatçı Anjelika Akbar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "Babam Ukrayna, annem Rusya ve ben Kazakistan doğumluyum. Ama Türk vatandaşıyım. Hangi ülkede, nerede, nasıl, hangi dil ve dinden olduğumuz önemli değil, hepimiz aynı kanı taşıyoruz, aynı dünyanın insanıyız. Bu gezegene sahip çıkmalıyız. Yaşananlar insanlığa yakışmıyor" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Anjelika Akbar: Aynı gezegenin insanlarıyız, bu gezegene insanlık adına sahip çıkmalıyız

Bodrum’da sık sık konserler veren ve İstanbul’da yaşayan sanatçı Anjelika Akbar bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Babam Ukrayna doğumlu, annem Rusya doğumlu, ben Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı. Acilen” diye yazarak anne ve babasının fotoğraflarını paylaştı.

“BU GEZEGENE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Babasının öldüğünü annesi Galina Tinichenko’nun ise yaşadığını belirten Anjelika Akbar SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Babam Ukrayna, annem Rusya ve ben Kazakistan doğumluyum. Ama şu anda Türk kimliğim var. Sovyetler Birliği dağılmadan önce UNESCO aracılığı ile konsere geldiğim İstanbul’da kaldım, geri dönmedim. Ve şu anda birçok kişi bilmiyor ama ben Türk vatandaşıyım. Başka pasaportum yok, yani Türk'üm. Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar insanlığa yakışmıyor. Savaş kelimesini asla kullanmak istemiyorum. Hangi ülkede, nerede, nasıl, hangi dil ve dinden olduğumuz önemli değil, hepimiz aynı kanı taşıyoruz, aynı dünyanın insanıyız. Bu gezegene sahip çıkmalıyız. İnsanların birbirini sevmesi, hoşgörülü olması bu kadar zor olmasa gerek. Tek bir gezegenimiz var ve hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Hayatım boyunca dil, din, ırk, mezhep, ülke ve toprak ayrımcılığından uzak durdum, herkesin de uzakta durması gerek. Bir sanatçı olarak bugün vermek istediğim mesaj buydu. Sevgi ve hoşgörü , insanlığın insan olarak kalabilmesi her zaman bütün kötülükleri önleyecektir” diye konuştu.

Anjelika Akbar, anne ve babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını da SÖZCÜ ile paylaştı.

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