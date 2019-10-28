Antalya’ya gelen turist şehri görmeden gidiyor

RÖPORTAJ: Saygı ÖZTÜRK

Antalya'nın merkezi Muratpaşa ilçesidir. Başta Kaleiçi antik kenti olmak üzere falezler bölgesi de Muratpaşa sınırlarında. Avukatlık yaparken siyasete atılan il başkanlığından sonra Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na seçilen Ümit Uysal, ikinci dönem belediye başkanlığı adaylığında, oy oranını en fazla artıran belediye başkanları arasında ilk sıralarda yer aldı. Başkandan ve belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 90'larda. Antalya'nın plajları, kafeleri, tarihi yapılarıyla ünlü 500 bin nüfuslu Muratpaşa'da falezler bölgesi bulunuyor. Burada yapılan 5 plaj için Başkan Uysal, “Hem ucuz, hem kaliteli” diyor.

YAŞAYAN ANTİK KENT

Antalya Kaleiçi 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Antik kentlere sahip olan 24 ülkenin 48 şehri kentlerini korumak için çalışıyor. Bu çalışmalara yön verenlerden biri de Muratpaşa Belediye Başkanı. Uysal, 21 bin yaşlı, engelliye gerekli desteğin yapıldığını belirtiyor. İlçenin dar gelirli semtlerinde belediye tarafından 5 kreş, 4 etüt merkezi açılmış.

Yeraltı çöp konteynerleri uygulamasını ilk kez Muratpaşa'da başlattıklarını anlatan Uysal, “Sıfır atığın kökeni biziz. Çöpü tartıp alıyoruz ve onun parasının bir kısmını halka dağıtıyoruz” diyor. Muratpaşa aynı zamanda festivaller ilçesidir. “Yöreler-Renkler” festivalinde ülkemizin 7 coğrafi bölgesinin kültür geceleri yaşanıyor. Kent kültüründe buluşmalar için Uysal'ın sloganı, “Bir bedende buluştuk, Muratpaşa'yı oluşturduk” olmuş. Muratpaşa'da Rusların, Azerbaycanlıların, Ukraynalıların da mahalleleri var.

PAYIMIZI ALAMIYORUZ

Antalya bir uçtan bir uca 66/0 kilometre. Türkiye'nin turizm merkezi diyoruz ama Antalya'nın turizmden istediği payı alması mümkün olmuyor. Nedenini Başkan Ümit Uysal şöyle açıklıyor: “Şehre turist alamıyoruz. Çünkü, ‘Her şey dahil' programından turist otel dışına çıkmıyor, gelen turistler de zengin olmadığı için ucuz kitle turizmi yapılıyor. Onlar da olmasa yandık. Turizmden 30 milyar dolar kazanıyoruz. Ucuza çok insan ağırlıyoruz. Bölgemizde 400 antik şehir var ama bunları görmek için 400 turist bile gitmiyor. Devletin tanıtımı ve turizmde entegrasyonu yok.”

39 BİN KİŞİDEN İŞ BAŞVURUSU

Ülkemizde işsiz insan sayısı giderek artıyor. İnsanlar umutlarını belediyelere bağlamış durumda. Ama belediyelerin de belirlenen kotaların üstüne çıkması yasal olarak mümkün değil. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Belediyemize iş başvurusu yapanların sayısı 39 bini aşmış halde. Başvuru yapanların yaklaşık 16 bini üniversite mezunu. Bunlar arasında yazılım mühendisinden makine mühendisine kadar her dalda başvuru yapan var. Bu durum bizleri üzüyor ama yapacak bir şeyimiz olmuyor.”