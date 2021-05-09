Balçıktan maviye: Kurbağalıdere

İstanbul'un Anadolu yakasında bir zamanlar paşaların, şehzadelerin konaklarının bulunduğu, zamanın ünlü eğlence ve mesire yerlerine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Kurbağalıdere, artan nüfus ve şehirleşmenin getirdiği alt yapı sorunları nedeniyle zaman içinde o eski güzelliğini kaybetti. 2000'li yılların başından beri yoğun koku ve kirlilik nedeniyle şikayet konusu olan Kurbağalıdere, 2010 yılında yaşanan trajik bir olayla hafızalara kazındı. 8 Haziran 2010 tarihinde İstanbul'da etkili olan yağışta Kurbağalıdere taştı ve bir belediye işçisi sele kapılarak hayatını kaybetti. Neredeyse 20 yıldır hep sorunlarla gündeme gelen Kurbağalıdere'den artık güzel haberler geliyor.

NASIL DEĞİŞTİ?

Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden geçen Kurbağalıdere tamamen temizlendi ve su sporlarının yapıldığı, balıkların yüzmeye başladığı bir nokta haline geldi. Peki hep kirlilik ile gündeme gelen Kurbağalıdere'nin kaderi nasıl değişti? Derenin temizlenmesi için ilk adım 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından atıldı. Islah çalışması yıllarca sürdü, 2019 yılına gelinip seçim sürecine girildiğinde İBB'nin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle ıslah çalışmaları durma noktasına geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ıslah çalışmasını yapan firmanın önce geçmişe dönük borçları ödendi ve çalışmalar tekrar başladı.

2 AYDA TEMİZLENDİ

Islah kapsamında önce dere yatağındaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Dere tabanında birikmiş balçık malzeme yaklaşık 2 ayda temizlendi. Ve kokudan yanından geçilmeyen Kurbağalıdere'nin rengi maviye döndü, balıklar yüzmeye başladı. İBB ekipleri, Kurbağalıdere'de taşkınlara karşı da güçlendirme çalışmaları yaptı. Kıyı bandının kaymasını engellemek için güçlendirme gerçekleştirildi. Denizden su basılarak dereye oksijen sağlayan 1,7 kilometrelik sirkülasyon hattı yapıldı. Şefikbey Köprüsü ile Recep Peker Köprüsü arasındaki zemin iyileştirme çalışmaları, dere kenarı panel imalatları tamamlandı. Göztepe Köprüsü'nden başlayıp denize kadar olan kısımda bin 500 metre uzunluğunda tünel inşa edildi. Daha önce dereye bağlanmış olan hatlar, Kadıköy Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılarak kirlilik önlendi. 2 bin 190 metrelik kolektörlerin yapımı tamamlandı.

8 KÖPRÜ YENİLENDİ

Yoğurtçu Parkı'nın her iki yakasında, bin 418 kazık çakılarak deredeki çökme engellendi. Kurbağalıdere üzerindeki tehlike arz eden 8 köprü yıkılarak yenilendi. Derenin her iki yakasında toplam 800 metre uzunluğundaki alanda bulunan balıkçı barınakları da düzenlendi. Tekneler için kıyı şeridi boyunca yönetmeliklere uygun standartlarda yangın söndürme sistemi yapıldı. Mevcut dalgakıranın doğusunda tekne çekek alanı inşa edildi.

Yeni yönetim 72 milyon TL tasarruf etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları doğrultusunda denize doğru kaydığı tespit edilen Moda Sahili dolgu alanının kıyı düzenlemesi çalışması devam ediyor. Kazık çakma, betonarme platform imalatları, çimlendirme, ağaçlandırma, bisiklet ve yaya yolu çalışması ise her şeyiyle tamamlandı. Yaya yolu doğal taş kaplama çalışması ise devam ediyor. Kurbağalıdere'deki çalışmalara son nokta mayıs ayının sonlarında konulacak. Kurbağalıdereki ıslah çalışması kapsamında; 2012-2019 yılları arasında güncel fiyatlar ile toplam 627 milyon TL harcanmıştı. 23 Haziran 2019 sonrası ise Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni yönetim tarafından ıslah çalışmaları için toplam 152.5 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Önceki dönemden kalan projenin henüz onaylanmamış ve gerekli görülmeyen bazı ayakları iptal edildi. Böylece projede 72 milyon TL tasarruf sağlandı.