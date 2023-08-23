Endüstriyel atıklar ve oksijen yetersizliği balıkları öldürdü
Bursa'da binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Boğazköy Barajı'nda toplu balık ölümlerinin, endüstriyel atıklar ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.
İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi’nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı çevresinde geçen hafta çok sayıda ölü balık karaya vurdu.
Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki balık ölümleri endişeye yol açtı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve baraj suyundan numune aldı.
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan incelemede, balık ölümlerinin Kalbur Deresi’nde yaşandığı, akıntıya kapılarak baraja sürüklendiği tespit edildi.
Kalbur Deresi’ndeki balık ölümlerinin, endüstriyel atıklar ve mevsimsel olarak su çekilmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklandığı belirlendi.
Bu arada Kalbur Deresi’nin çevredeki tesisler hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)