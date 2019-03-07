Barbie, Gülse Birsel ile birlikte 60 başarılı kadının bebeğini yaptı

Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebeklerini üretmeye başlayan Barbie, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, alanlarında başarılı 60 kadının bebeğini tasarladı.

Geçen yıl dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat’ın bebeğini yapan oyuncak markası, bu yıl da kadroya yönetmen ve senarist Gülse Birsel’i ekledi. Kadınların akıl sağlığı, cinsel özgürlüğü ve sosyal medya ile ilişkisine yoğunlaşan kuruluş Gurls Talk ile yapılan işbirliği sonucunda satış sunulan yeni Barbie koleksiyonunda farklı meslek sektörlerine mensup ve farklı vücut şekillerine sahip kadınlardan ilham alındı.

Konuya dair kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Birsel, “Çok bebeksi biriyim! Barbie bebeğimi yaptılar ama şimdi detay veremiyorum” dedi.