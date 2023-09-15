Bel fıtığı ile ilgili yanlışlar ve doğrular

En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığından kulaktan dolma bilgilerle kurtulmaya çalışmak vücutta kalıcı hasarlara yol açabilir.

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En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığından kulaktan dolma bilgilerle kurtulmaya çalışmak vücutta kalıcı hasarlara yol açabilir. İşte bu konuda yanlış bilinenler ve bilimsel gerçekler…



1- Sert yerde yatmak bel ağrılarını giderir. Bel fıtığı oluşunca mutlaka ya yerde yatmalı ya da yatağın altına tahta koyarak yatmalıdır. (Yanlış)

Sert yerde yatmak sırt ve bel kaslarının tutulmasına neden olduğu için yarar yerine zarar getirir. İyi bir yaylı yatakta, tercihen yarı ortopedik bir yatakta yatmak en iyisidir. (Doğru)

2- Mutlaka sırtüstü yatılmalıdır. (Yanlış)

Hastanın en rahat ettiği pozisyon en iyi olandır. Hastalar genellikle yan yatıp bacaklarını karınlarına doğru çektiklerinde daha rahat eder çünkü bu pozisyonda yatarken omurların arası açılacağından bacak sinirlerine olan bası azalır. Eğer hasta sırtüstü yatmak isterse belinin altına bir yastık koyması ve bacaklarını yüksek bir yere uzatması daha uygun olur. (Doğru)

3- Tuvalet ihtiyacı dışında kalkmadan 10-15 gün kesin yatak istirahati yapılmalıdır. (Yanlış)

İki gün yatak istirahati yeterlidir. Eğer hasta rahatlamazsa bir sonraki tedavi aşamasına geçilmelidir. Uzun süre yatmak hastada depresyona yol açabilir. (Doğru)

4- Yürüyüşten, merdiven çıkıp inmekten kaçınmalı, daha çok oturmak tercih edilmelidir. (Yanlış)

Oturmak bele binen yükü artırır. 15-20 dakikadan fazla sürekli oturulmamalı, sık sık vücudun pozisyonu değiştirilmelidir. (Doğru)

5- Sürekli korse takmak beli toparlar, bele binen yükü azaltır. (Yanlış)

Omurga kırıkları ve kaymaları dışında sürekli korse takmak zararlıdır; beldeki kasların zayıflamasına yol açar. (Doğru)

6- Yüzmeyle bel fıtığı düzelir. (Yanlış)

Yüzme sporu, bel fıtığı sorunu ortadan kaldırıldıktan sonra durumu korumak için ya da bel fıtığına yakalanmamak için kullanılır, tedavi için değil. (Doğru)

7- Bele balık bağlama, bardak çekme, masaj gibi alternatif yöntemler fıtık sorununu halleder. (Yanlış)

Bu gibi alternatif yöntemler sadece beldeki kan dolaşımını artırır, böylece beldeki kaslar gevşer, hastada geçici bir rahatlama olur ama fıtık üzerine bir etkisi olmaz. (Doğru)

8- Beli ağrıyan kadınlar topuklu ayakkabı giyemez. (Yanlış)

Ayakkabının topuğu 5-6 santimi geçmemek koşuluyla giyebilirler. Düz ayakkabı kadınların bellerine daha fazla zarar verir. (Doğru)

9- Patlamış fıtıklarda beklemek fıtığın yok olmasını sağlar. (Yanlış)

Patlamış ve parça kopmuş fıtıkların yok olma şansı yüzde dörttür. Yüzde 96 oranında sinirde hasar yaratırlar. Bu nedenle ilk fırsatta ameliyat edilmelidirler. (Doğru)

10- Kilo vermek bel fıtığını tedavi eder. (Yanlış)

Bel fıtığında kilonun bir önemi yoktur. Fazla kilo dizler ve kalça için zararlıdır, bel için değil. (Doğru)

11- Bel fıtığı ameliyat edilse dahi mutlaka tekrar eder. (Yanlış)

Bel fıtığı ameliyatları sonrasında fıtığın tekrarlama sıklığı, mikro cerrahi ameliyatlarda yüzde bir civarındadır. (Doğru)

12- Bel fıtığı ameliyatı sonrasında hamile kalınamaz. (Yanlış)

Hasta ameliyattan iki ay sonra hamile kalabilir. (Doğru)

13- Bel fıtığı ameliyatı çok risklidir, hastaların çoğu ya sakat kalır ya da kısıtlı bir yaşam sürdürmek zorunda kalır. (Yanlış)

Mikro cerrahi yöntemiyle, iyi bir beyin cerrahı tarafından yapılan bel fıtığı ameliyatlarının sakat kalma, felç olma gibi bir riski yoktur. Ameliyat hastanın daha rahat hareket edebilmesi için yapılır, onun hareketlerini kısıtlamak için değil. (Doğru)

14- Bel fıtığı ameliyatlarında hasta mutlaka narkoz almak zorundadır. (Yanlış)

Günümüzde epidural anestezi yöntemi ile hasta uyumadan da ameliyat yapılabilmekte, hastalar ameliyat sırasında sohbet edebilmekte, ayaklarını oynatabilmektedir. Bu yöntem sayesinde ameliyat sonrası uyanamama, bulantı, kusma gibi sorunlar oluşmamaktadır. Hasta ayağını oynatabildiği için ameliyat sırasında güç kontrolü de yapılabilmektedir. (Doğru)

15- Bel fıtığı ameliyatından sonra en az üç ay seyahat edilmez, araba kullanılmaz. (Yanlış)

Bel fıtığı ameliyatından sonra hastanın tatile ya da seyahate çıkması istenilen bir durumdur. Hasta uçakla ya da trenle ameliyatın ertesi günü, arabayla ya da otobüsle de ameliyattan iki gün sonra uzun bir yolculuğa çıkabilir. Ameliyattan bir hafta sonra tatil yapabilir, İstanbul gibi stresli bir yerde değilse araba kullanabilir. (Doğru)

16- Bel fıtığı ameliyatından sonra cinsel güç azalır; zaten ameliyattan sonra en az üç ay cinsel perhiz uygulanmalıdır. (Yanlış)

Bel fıtığının varlığı cinsel gücü azaltır; fıtığın ameliyatla alınması zamanla kaybolanları geri getirir. Ameliyat sonrası cinsel perhiz ise sadece 10 gündür. (Doğru)

17- Ameliyat sonrası futbol, kayak, tenis gibi sporlar bir daha yapılamaz, denize de girilemez. (Yanlış)

Ameliyattan bir hafta sonra deniz ve havuz tedavi için yararlıdır. Yürüyüş ve yüzme hastanın normal yaşama dönmesini hızlandırır. Zıplayarak yapılan sporlar iyileşmeyi geciktirdiği için iki ay süreyle yasaklanır, sonra da spor öncesinde iyice ısınmak kaydıyla serbest bırakılır. (Doğru)

18- Sadece bel ağrısı belirtisi olan bel fıtığında ameliyat olunmalıdır. (Yanlış)

Bel fıtıklarının yüzde 90'ı ameliyatsız olarak tedavi edilebilmektedir. Sadece bel ağrısı ya da uyuşma belirtileri için ameliyat yapılmaz. (Doğru)

19- Bel fıtığı ameliyatı olan profesyonel sporcular sporu bırakmak zorundadır. (Yanlış)

Bel fıtığı olan profesyonel sporcular bir ay sonra antrenmanlara başlayabilir; iki ay sonra da müsabakalara çıkabilir. (Doğru)