Beyaz Saray’ın yeni sakini: Kedi Wilson

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, yeni bir kedi sahiplendi... Willow adı verilen kedinin fotoğrafları kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Köpek sevgileri bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, bir kedi sahiplendi… Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına servis edilen fotoğraflarda Beyaz Saray’ın yeni sakini resmen tanıtıldı.

Biden ailesinin kediye Willow adını verdiği duyuruldu. First Lady tarafından 2020 yılında bir batı Pennsylvania’daki bir çiftlikte bulunan gri ve beyaz renkli kedinin sağlıklı olduğu belirtildi.

Jill Biden’ın memleketi Willow Grove’dan esinlenilerek bu adın verildiği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada, “Willow, Dr. Biden’ın 2020 seçim kampanyasında kendini sevdirdi ve seçim kampanyası konuşması sırasında sahneye atladı. İkisi arasında kısa sürede bir bağ oluştu” denildi.

Köpekleri Champ’in ölmesi ve Major’un da ayrılması sonrasında geçen ay sahiplenilen Commander isimli Alman kurduna arkadaş olan Willow, 2009 yılından beri Beyaz Saray’da kalacak ilk kedi oldu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un da India isimli bir kedisi vardı.