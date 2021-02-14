Bir tutkudur karavan

PANDEMİYLE İNSANLAR DOĞAYA YÖNELDİ… KAMP VE KARAVANA İLGİ ARTTI…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok alışkanlığında değişmesine neden oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evlerinde kalmaktan sıkılanlar, çekme ve motokaravanlara yöneldi. Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde karavan satışı yapan MNB Karavan Şirketi'nin sahipleri Murat Emir ve Nihat Bıçak karavana olan ilgilerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Son yılların gözde sektörü karavancılık, 2020 yılında salgının başlamasıyla adeta tavan yaptı. Önceki yıllarda fuarlarla karavancılığı tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan firmaların Covid-19 ile işleri bir hayli kolaylaştı. Karavana gösterilen büyük ilgiden firmalar çok memnun. 2019 yılında MNB Karavan Şirketi'ni kuran Murat Emir ve Nihat Bıçak, konuyla ilgili şunları söyledi: “Daha önceki yıllarda bir elin parmağını geçmeyen karavan üreticilerine, şimdilerde her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ancak karavana gönül vermiş kişiler, karavan almak ya da yaptırmak için güvenli liman denen sağlam üreticiler arıyor.”

YETİŞEMİYORUZ

Karavan sektörü denince akla ilk gelen iller Sakarya, İstanbul, İzmir ve Bursa diyen Nihat Bıçak, “Bir Tutkudur Kamp ve Karavan” dedik, showroomumuzu açtık. Bugüne kadar binlerce karavan sevdalısı ziyaret etti. İnsanlar, artık doğa ile başbaşa kalmak ya da farklı yerler görmek istiyor. Bunu da ev sıcaklığında olan karavanlar ile yapmak istiyorlar” diye konuştu. Karavana olan ilgi nedeniyle taleplere yetişemediklerini söyleyen “Bir Tutkudur Kamp ve Karavan” Derneği Başkan Yardımcısı Murat Emir ise “Biz 2019 yılında showroomu açtığımızda pandemi yoktu. Evet, karavana ilgi vardı ama koronavirüs salgınıyla birlikte karavana ilgi o kadar çok arttı ki, motokaravan imalatı açma gereği duyduk. Şimdilerde motokaravan taleplerine yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

UZUN YILLAR DEVAM EDER

Pandemi ile birlikte insanların kendilerini daha da izole edebileceği bir tatil istediklerini dile getiren Murat Emir şu sözlerle devam etti: “İnsanlar kendi başlarına tatilin daha güvenli olduğuna inanıyorlar. Bunun yanında özgür tatil isteyenler de var tabi. Vatandaşlarımız sonuna kadar haklı. Yıllarca kalıplaşmış tatil anlayışından bıkmış durumdalar. Bir de üstüne bu salgın eklenince karavancılık adeta zirve yapmaya başladı. Tahmin ediyoruz ki, bu durum uzun yıllar böyle gidecek gibi görünüyor.