Boğaza açılan kapı

Kadıköy’ün simgesi olan uzun yıllardır kullanılmayan tarihi Moda İskelesi geri dönüyor. Yıllardır rüzgara, dalgalara, yanlış restorasyona direnen tarihi yapı, restorasyon tamamlandığında kütüphane, kültür-sanat mekanı ve iskele olarak İstanbullulara hizmet verecek...

ÖZLEM GÜVEMLİ

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Dönemin ünlü mimarlarından Vedat Tek tarafından 1916-1917 inşa edilen Moda İskelesi, İstanbul Kadıköy'ün önemli simgelerinden. Uzun süredir kapalı olan Moda İskelesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı İBB Miras ekipleri restorasyon çalışmalarına hız verdi. Restorasyon tamamlandığında, ulaşım hizmeti vermeyen iskele tekrar açılarak yolcularını ağırlamaya başlayacak.

Dört cephesi birbirinden farklı olarak tasarlanan iskelenin güney cephesinde, sivri kemerler arasında kalan ana kapının kemer tablası üzerinde, Osmanlıca “Moda 1335” yazılı kitabe yer alıyor. Kütahya çinileriyle bezeli Moda İskelesi iki katlı olarak inşa edildi. 1917 yılında Sovyet Devrimi'nden sonra İstanbul'a sığınan Ruslar tarafından gazino olarak işletildi.

RESTORASYON HATALI YAPILDI

1937'de lodos sonucu yıkılan terastan günümüze yalnızca çevresini kuşatan korkuluklar kaldı. İskele, 1964 yılında tekrar açıldı ve 1979 yılına kadar sahil gazinosu olarak kullanıldı.1985'de vapur seferleri kaldırıldı.1992 ‘de kaderine terk edilen iskelede, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2001'de vapur seferleri yeniden başladı. Tarihi iskele, 2014'te restorasyon sonrası restoran olarak kullanılmaya başlandı. 2016'da İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla onaylanan restorasyon projesine uyulmadığı için kapatıldı. 2020 tarihinde, binaya “Moda İskelesi” tabelası tekrar asıldı ve restorasyon çalışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iskelenin tekrar açılacağını sosyal medya hesabından yaptığı, “Aslına uygun hale getirilerek İstanbullulara hizmet edecek. Tarihi Moda İskelesi yeni bir kültür sanat mekanı olarak hayata dönüyor” paylaşımı ile duyurmuştu.

YAŞAYAN TARİH

1917'de yapımı tamamlanan Moda İskelesi, vapur seferleri için ticari amaçla kullanılmıştır. Seneler boyunca bir yandan vapur iskelesi bir yandan önemli uluslararası devlet toplantılarına da ev sahipliği yapmıştır.