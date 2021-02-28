Böyle olay görülmedi: Sevgilisine kendini kelepçeledi hastanelik oldu

Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’da yaşayan Viktoria Pustovitova ve Alexander Kudlay, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir karar aldı. Çift, “siyam ikizi” gibi yaşamak ve aşklarını doyasıya yaşamak için metal bir kelepçe satın aldı.

Daha sonra kelepçenin uçlarını kollarına takan çift fiziksel olarak da birbirlerine resmen bağlanmış oldu. Çift 3 ay boyunca kelepçeyle yaşamayı planlarken bir süre her şey yolunda gitti.

TEK ZORLUĞU TUVALETTİ

Çift birlikte zaman geçiriyor, birlikte yemek yapıyor ve ev işlerini birlikte hallediyordu.

Öyle ki evde birlikte işlerini yapan ve kelepçeli olmalarına rağmen otomobil bile kullanabilen Alexander ve Viktoria en büyük zorluğu yemek yemeye gittikleri restoranların tuvaletlerinde ve ortak tuvaletlerde yaşadıklarını söyledi.

Viktoria, kadınlar tuvaletine gitmek istediklerini fakat diğer kadın müşterilerin Alexander’ı görünce duruma tepki göstererek şikayet ettiklerini söyledi.

FİKİR ALEXANDER’DAN GELMİŞ

Alexander, kelepçe fikrinin kendinden çıktığını da vurgulayarak söyledi.

Alexander, “Viktoria, her kavgamızdan sonra evden kaçmakla beni tehdit ediyordu. Ben de espri yoluyla seni kelepçeleyeceğim dedim. Ve daha sonra iş buralara kadar geldi” dedi.

ÖNCE MERHEM SÜRDÜLER AMA…

Fakat bir süre sonra 28 yaşındaki Viktoria’nın vücudunda yaralar belirmeye başladı. 33 yaşındaki Alexander da bu durumu anlayamayınca önce merhem kullandı. Fakat bu durum da soruna bir çare olmadı.

Yaraların belirginleşmesi ve acı vermesiyle birlikte çift soluğu hastanede aldı. Sorunun “birbirleriyle çok yakın olması” olduğunu düşünen çifte bir şok da hastanede geldi. Dermatolog Tatyana Egorova, çiftin bu garip deneyi bir an önce bırakmasını isteyerek teşhisi koydu.

Egorova, “Genç hastanın kolunda çıkan yaralar çıban. Bunun sebebi derinin uzun süre metal ile temas etmesi ve kan dolaşımını etkileyecek şekilde kelepçenin sıkması. Bu ciddi sorun olabilirdi” dedi.

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