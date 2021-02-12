Böylesi görülmedi… ABD’li müzisyen amcasının kemiklerinden gitar yaptı

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Tampa şehrinde yaşayan müzisyen Yaago Anax, özel üretim gitarıyla uluslarası medyanın gündemine oturdu.

Sahne adı olarak Prince Midnight’ı kullanan Anax, kendisine rock müziği sevdiren amcasını onurlandırmak için sıra dışı bir yol seçti. Anax’ın amcası Filip, 1990’lı yıllarda 28 yaşındayken Yunanistan’da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Tıbbi araştırmalar için bedenini bağışlayan Filip’in kemikleri aradan geçen sürede bozulmadan korundu. Bir süre sonra bir mezarlığa gönderilen kemikler krematoryumda yakılamayınca devreye Anax girdi.

Kemikleri Yunanistan’dan ABD’ye yollatan Anax, “Amcamın kemikleri Yunanistan’dan bir kutuyla geldi. Başta ne yapacağımı bilmiyordum. Gömmeli miydim yoksa yakmalı mıydım? Yoksa çatı katına mı kaldırmalıydım. Ancak bana heavy metal’i sevdiren adama saygısızlık olurdu” dedi.

Aklına kemiklerden gitar yapma fikrinin geldiğini belirten Anax, “Gitar yapan pek çok kişiye gittim ancak bu onlar için fazla ürkütücü geldi ve kimse bunu yapmaya yanaşmadı. Uzunca araştırmalardan sonra gitarı kendim yapmaya karar verdim. Bitirdiğimde çıkardığı sesin harika olduğunu söylediler” diye konuştu.

‘ARTIK ÖLÜMSÜZ’



Anax, “Filip ölmeden önce 90’lı yıllarda Tampa metal açısından çok zengindi. Beni Morbid Angel, Obituary, Reversal of Man ve Deicide gibi grupları dinlemeye götürmüştü. Bu gitarla Filip artık ölümsüz. O da böyle olmasını isterdi. Bunu yapabildiğim ve onu onurlandırdığım için gururluyum” ifadelerini kullandı.