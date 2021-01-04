Müzik dünyası yasta: Ünlü müzisyen erken yaşta öldü

Finlandiya’nın ünlü metal gruplarından Children Of Bodom’un solisti ve gitarisi Alexi Laiho’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Başkent Helsinki’deki evinde yaşamını yitiren Laiho’nun 41 yaşında olduğu kaydedildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen Laiho’nun ölüm sebebi ya da rahatsızlığının detayları kamuoyu ile paylaşılmadı.

1993 yılında Children Of Bodom’u kuran ve 2019 yılında grup dağılana kadar grubu yöneten Fin sanatçı 2020 yılında Bodom After Midnight isimli bir grup kurmuştu.

Bodom After Midnight’taki ekip arkadaşları Daniel Freyberg, Mitja Toivonen ve Waltteri Vayrynen, “Yakın arkadaşımız ve ekip üyemizin ani ölümü bizi yıktı. Hiçbir kelime yaşadığımız şoku ve hissettiğimiz üzüntüyü anlatamaz” açıklamasını yaptı.