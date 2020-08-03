Can dostlar trafik kazası kurbanı oluyor… Son 7 ayda rekor artış!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin veterinerlerinin, Kurban Bayramı’nda da aralıksız çalıştığı ve yaralı hayvanların tedavilerini gerçekleştirdiği bildirildi. Geçen yıl bin 238 yaralı hayvan ihbarı gelen kentte, son 7 ayda ise bu sayının bin 580’e ulaştığı ifade edildi. Bayramda trafik kazası geçiren Fuat, Ala ve Lucky isimli kedi ve köpekler tedavi edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Toroslar İlçesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli nedenlerle yaralanmış kedi ve köpeklerin tedavilerini gerçekleştirdiği bildirildi. Yaralanma olaylarının büyük çoğunluğunun trafik kazalarından kaynaklandığı belirtildi.

REKOR ARTIŞ YAŞANDI

Büyükşehir'e geçen yıl bin 238 yaralanma ihbarı gelirken, bu sayı sadece son 7 ay içerisinde bin 580'e ulaştı. Kurban Bayramı'nda da 7/24 çalıştığı belirtilen veteriner hekimlerinin, bayramda trafik yoğunluğuyla birlikte artan ve 185 çağrı hattına ihbar edilen hayvan yaralanmalarına hızla müdahale etti. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ameliyathanelerde yaralı kedi ve köpekler tedavi ediliyor.

Veterinerler, özellikle kemikler ve eklemlerdeki kırık-çıkık vakalarına Türkiye'de benzeri görülmeyen örnek bir müdahale gerçekleştirdiği, 13 ilçede 1'i ambulans, 10'u nakil aracı olmak üzere toplam 11 araçla yaralanma ihbarlarına yetişen ekiplerin, olay yerinde hayvana ilk müdahaleyi yaptığı vurgulandı. Ardından merkeze getirilen hayvanların, tedavi sürecinin ardından duruma göre yaklaşık 3-4 gün yoğun bakımda tutulduğu, tedavi süreci tamamlandıktan sonra tamamen iyileşene kadar da Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edildiğinin altı çizildi.

KAZADA YARALANDILAR

Büyükşehir'in veterinerlerinin bayramda 185 çağrı hattına ulaşan ihbarlara hızla müdahale ettiği. Arife Günü Yenişehir İlçesi Fuat Morel Caddesi'nde trafik kazası sonucu bacaklarındaki kemikler kırılan 3 yaşındaki kediyi ameliyat eden veterinerler, kedinin adını “Fuat” koydu.

Muğdat Camii civarında trafik kazası nedeniyle 3 bacağında 5 kırık oluşan köpeğe müdahale eden veterinerler ona da “Âlâ” ismini koydu. Kurban Bayramı'nda trafik kazası geçiren bir başka köpek ise Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi'ndeki “Lucky” oldu. Köpeğe ‘şanslı' anlamına gelen bu ismi veren veterinerler, bayramın ilk günü geçirdiği kaza sonucu aynı bacakta 3 kırık oluşan köpeği tedavi etti.

AYLIK ORTALAMA 225 YARALI HAYVANA MÜDAHALE EDİLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü veteriner hekim Mehmet Cücük, bir ayda ortalama 225 yaralanma olayına müdahale ettiklerini belirterek, 2020'nin Temmuz ayında karşılaştıkları vaka sayısının ise 259 olduğunu söyledi. Yaralanmaların yoğun olarak trafik kazalarından kaynaklandığını vurgulayan Cücük şunları söyledi:

* Kurban Bayramı'nda da benzer birçok ihbara müdahale ettiklerini dile getirerek, “Geçen seneye nazaran çok korkunç bir artış söz konusu. Bu sadece trafik kazası için değil. Avcıların vurmuş olduğu, damdan düşen, işkence gören kedilerle köpekler de buna dahil. Temmuz ayı içerisinde bu sayı 163 köpek, 96 tane kedi şeklinde.

* Bunlardan çoğunluğunda çene ve kafa kırıklarına rastlıyoruz. Öyle kazalar var ki, insan bakamıyor bile. Dört ayağı da parçalanmış biçimde gelenler var. Sürekli kazalar meydana geliyor. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar 11 aracımızla 7/24 hizmet veriyoruz. Yetişebildiğimiz bütün vakalara anında müdahale ediyoruz.

KAZA OLABİLİR, 185'İ ARAYIN, ANINDA MÜDAHALE EDERİZ

Kaza sonucu kedi veya köpeğe çarpan vatandaşlara çağrıda bulunan Cücük, “Trafik kazası yapıp da hayvanı kendi haline bırakan şoförler var. Duyarlı vatandaşlarımız durumu bildiriyor. Eskiden ihbar hattımız 444 2 153'tü. Bu değişti. Şimdi 185'i aradıklarında ihbar verilebiliyor. En yakın ekibimiz olay mahalline ulaşıyor. Lütfen dikkat! 5 dakika geç varın, sağlıkla varın, can almayın. Kaza olabilir, 185'i arayın, anında müdahale ederiz” ifadelerini kullandı.