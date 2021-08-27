Caretta sahilinde ‘5 yıldızlı’ katliam!

Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, 5 yıldızlı bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışacak can verdi. Tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Antalya’da Belek sahil bandında 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetleri yürütüyor.

Belek sahilinde dün sabah yine caretta yuvalarıyla ilgili çalışma yapan EKAD üyeleri, turistik bir tesisin yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu fark etti.

Bandı kaldıran görevliler, yuvadan çıkan fakat yürüme bandı altında sıkışıp ölen yavru kaplumbağalarla karşılaştı. Yuva üzerine konulan yürüme bandının 60 yavru kaplumbağanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

“DOĞANIN DÜZENİNE MÜDAHALE”

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, ekibin, bu sorunla birkaç hafta içinde iki kez karşılaştığını söyledi. Dr. Canbolat, şöyle konuştu:

“Kuluçka süresi sona eren yuvaları açarak sayım yapıyoruz ve yuva içerisinde sıkışıp çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına destek oluyoruz. Tam da bu işlem için çalışma yapan ekibimiz, yuva üzerine konulan yürüme bandını ilk tespit ettiğinde yavrular yuvadan yeni çıkıyordu ve canlıydı. Onları kurtardık. Lakin başka bir tesisin kumsalında dün tespit edilen yavrular, ilkindeki kadar şanslı değildi.”

“Yuvalama alanının üzerinde bir tesis ahşap yürüme bandı koymuş. Kumsaldaki yuvada yumurtadan çıkan yavru carettalar, ahşap ve ağır yürüme bandını kaldıramadığı için oracıkta sıkışarak ölmüş. İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir.”

“110 MİLYON YILDIR YAŞIYOR”

Dr. Ali Fuat Canbolat, yuvalama kumsallarında vatandaşların ve işletmelerin uyması gereken kuralların önemine de vurgu yaptı:

“Eski adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/10 sayılı Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesinde yer alan denizden itibaren ilk 65 metrenin yuvalama bandı olarak ayrılması ve bu alanda kumsal kullanımının gerçekleştirilmemesine ilişkin maddesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.”

“İşletmelerin yuvalama sezonu olan mayıs-ekim ayları arasında kumsal çalışmalarını yapmaması çok önemli. Kaplumbağalar sadece doğal tehlikelerle değil, yapay ışık kullanımından, denizel- karasal kirliliğe, kontrolsüz atılan balıkçı ağlarına kadar birçok insan kaynaklı sorunla da mücadele ediyor. Ve bütün bunlar 110 milyon yıldır yaşamını sürdüren kaplumbağaların neslini tehlikeye sokan faktörlerin başında geliyor.”

Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)