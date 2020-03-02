Son zamanlarda sağlıksal faydaları nedeniyle sıkça duyduğumuz çavdar ekmeğinin kökeni Orta Çağ’a kadar uzanmaktadır. Çavdar ekmeği lif bakımından zengindir ayrıca az miktarda çinko, pantotenik asit, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve diğer mikro besinlere sahiptir. Peki, çavdar ekmeğinin faydaları nelerdir? Çavdar ekmeği neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Magnezyum, potasyum ve fosfor ve antioksidanlar dahil olmak üzere mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olan çavdar ekmeği, çavdar tahılı unundan üretilen bir tür ekmektir. Çavdar, kilo vermeye, glikoz seviyelerinin kontrol edilmesine ve hatta kanser türlerinden korunmaya bile yardımcı olabilir. Çavdar ekmeği kilo vermeye yardımcı olur, safra taşlarının oluşmasını önler, şeker hastalığının belirtileri ile savaşır ve bunun gibi insan sağlığı açısından pek çok fayda sağlar. Şimdi, çavdar ekmeğinin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenlere gelin daha yakından bakalım.

ÇAVDAR EKMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Çavdar ekmeğinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Çavdar lif, protein, potasyum, kalsiym, demir, fosfor, magnezyum, mangan, B1 vitamini, folik asit, tiamin, niasin ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu besin vitamin, mineral ve antioksidanlar kötü kolesterolü düşürmeye, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, kanser ve diyabeti önlemeye fayda sağlar.

* İşlenmiş tahıllarda lifin büyük kısmı ayrıldığı için, beyaz ekmek kan şekerinde hızlı bir yükselmeye yol açarak insülin düzeyini artırır ve vücudunuzu yağ depolatmak için uyarır. Daha az işlenmiş tahıl içeren çavdar ekmeği kan şekerinin daha iyi seviyede kalmasını ve vücudun daha az yağ depolamasını sağlar. Ayrıca tansiyonu düşürmede, enflamasyon riskini azaltmada da etkilidir.

* Çavdar göğüs kanserinin etkilerini zayıflatarak vücut içerisinde tutunmasını önlerken bir taraftan da vücudun kan dolaşımının etkili bir şekilde devam etmesini ve kalp ritim bozukluğu yaşayanlarda bu sorunun ortadan kaldırmasına yardım eder.

* Çavdar ekmeği içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde sizi uzun süre tok tutarak kilo vermenize yardımcı olur.

* Çavdar ekmeği uzun süre tokluk hissi vermesinin yanı sıra, zengin bitki lifleri içermesiyle de vücudun kan dolaşımını rahatlatmaktadır.

* Çavdar ekmeği genellikle diğer ekmeklerden daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu da kabızlıktan muzdarip olanlar için yararlı olabilir.

* Çavdar ekmeğini, normal ekmek ile karşılaştırıldığında neredeyse 4 kat daha fazla lif içermektedir. Lif bakımından zengin olan besinler safra kesesi taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Çavdar ekmeğinde taş oluşumuna neden olabilecek safra asitlerini azaltan bazı elementler mevcuttur.