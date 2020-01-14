Cezaevine giren hükümlüler meslek sahibi olarak çıkıyor

Meslek sahibi olmayan hükümlüler meslek ediniyor. Mesleği olanlar ise eğitimler alarak, kendilerini geliştiriyor. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’ndeki atölyede çalışan hükümlüler, her sabah işe gider gibi çalıştığı atölyenin yolunu tutuyor. Fırın ve unlu mamüller atölyesinde çalışan hükümlüler Gaziantepli baklavacıları aratmayan baklavalar yapıyor.

Fırın ve unlu mamuller atölyesinden teraryum atölyesine, yangın tüp dolum ve bakım atölyesinden elektrik ve elektronik bakım onarım atölyesine kadar birçok atölye kapısını hükümlülere açtı… Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde hizmete giren ve 489 hükümlü ile 152 personelin görev aldığı 33 atölyede meslek sahibi olmayan hükümlülere meslek edindirmek, mesleği olanların ise mesleki gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Atölye kapsamında, mesleği olmayan birçok hükümlü, aldıkları eğitimin ardından sertifikalarını alarak, meslek sahibi oluyor. Açık cezaevinde kalan ve günde 8 saat çalışan hükümlüler, her sabah işe gider gibi çalıştıkları atölyelerin yolunu tutuyor.

ÜRÜNLER ADLİYE MARKETİNDE VE KAFETERYADA SATILIYOR

En kapsamlı atölye olan ve 50 bin ekmek üretme kapasiteli fırın ve unlu mamuller atölyesinde ise günde 30 bin ekmek üretiliyor. Atölyede hükümlü kantini ve Anadolu adliyesindeki marketlerde satılmak üzere baklava, simit, poğaça, açma, yufka üretimi de yapılıyor.

GAZİANTEP'TE BAKLAVA EĞİTİMİ ALDILAR

Fırın ve unlu mamuller atölyesi üretim sorumlusu Aziz Köksal cezaevinde üretilen baklavaların adliyede ve cezaevindeki marketlere satıldığını belirterek, “2018'de iki kişi Gaziantep'e giderek orada 1 aylık bir eğitim aldık. Burada çalışan 10 tane yetişmiş baklavacımız var. Hükümlülere iş öğretmeye başladık. Günlük 10 tepsi olmak üzere minimum 50 kilo baklava üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fırın ve unlu mamuller gıda teknisyeni Hatice Kübra Üçok da atölyede 100 hükümlünün çalıştığını anlatarak, “Börek, baklava, Trabzon ekmeği, simit üretiyoruz. Dört çeşit ekmek üretimimiz var. Hükümlülerin dışarıdaki sosyal hayata adapte olmaları için buradayız” dedi.

Fırın ve unlu mamuller atölyesinde çalışan hükümlü ise “Açma, poğaça, simit, börek üretiyoruz. Baklavacı, yufkacı arkadaşlarımız var. Kandillerde kandil simidi yapıyoruz. Ramazan ayında pide yapıyoruz. Aşçı kökenliyim fakat burada aynı zamanda okuyorum. Yüksel lisans öğrencisiyim. 5 tane üniversite bitirdim. Burada da hükümlü öğrenci olduğum için çalışma zorunluluğum yok ama kendi isteğimle çalışıyorum” diye konuştu.

TESİSATÇIYDI, CEZAEVİNDE FIRIN EĞİTİMİ DE ALDI

Mesleğinin tesisatçı olduğunu söyleyen bir hükümlü de “Bizim için uğraş oluyor, zamanımız daha iyi geçiyoruz. Burada aile gibiyiz. Güzel bir ortamda çalışıyoruz. Burada 6 aydır çalışıyorum. Cezaevine gelince eğitim aldım. Atölyede diğer alanlarda da çalıştım şimdi de ekmekleri kasaya diziyorum” dedi.

Ceza infaz kurumları daha çok olumsuz yönleri ile gündeme geldiğini ancak iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin de yapıldığını anlatan Cezaevi İdaresinden Sorumlu Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen şunları söyledi: “Buralarda çalışan hükümlüler bu sayede hem kaliteli zaman geçirmekte, hem meslek öğrenmekte ve bunu geliştirmekte, hem para kazanmakta hem de devlet ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmasında büyük fayda sağladığını da görüyoruz.”

TÜRKİYE'DE TEK OLAN ATÖLYE DE VAR

Yangın Tüp Dolum ve Bakım atölyesinin Türkiye'de tek olduğunu ifade eden atölye şefi Can Murat Bostan “Burası İstanbul'daki kamu kurumlarına yangın söndürme tüpü sağlıyor, yerinde bakım hizmeti veriyor” ifadelerini kullandı.

KENDİ MARKASI VAR

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, “Ceza infaz kurumları içinde markası olan tek yangın dolum atölyesi burası. Temel amacımız ihtiyaç karşılamak ve meslek sahibi yapmak. Ceza infaz kurumları açısından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor. Hem dolum hem bakım var. Üretim bu alanda yapılıyor. Bakım ise yerinde yapılıyor” dedi.

Cezaevinde bulunan teraryum atölyesinin şefi İrfan Zeren de meslek edindirmeyi amaçladıklarını söyledi.