Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çilek ile yapılan tuzlu su deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu
Çilek ile yapılan tuzlu su deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu
Dün sabah saatlerinde başlayıp tüm gün devam eden çilek deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu. Çileği tuzlu suya koyup içinden çıkan böcekleri görenler adeta dehşete düştü.
Yaşam 26 Mayıs 2020 - 08:54

Yıllar önce yapılan ama dün yeniden gündeme gelen çilek deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu. Pek çok kişi tuzlu suya attıkları çileklerin içinden çeşit çeşit böceklerin çıktığını gözler önüne sererken, kullanıcıların yarısı çilek yememe kararı aldı, diğer yarısı da aslında çileklerin ne kadar doğal ve hormonsuz olduğunu iddia etti.

Bazı kullanıcılar “O böcekler çıkıyorsa çilekler ilaçlanmamış ve hormonsuzdur. En sağlıklısı bu aslında” derken, bazıları ise “Bu böcekleri göreceğime hormonlu çilek yerim daha iyi” dedi… Ancak çileğin içinden çıkan böcekler “doğal” olan meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunuyor. İlk olarak TikTok’ta başlayan bu akım, Twitter ve Instagram’ı da etkisi altına aldı. Görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, konuyla ilgili Türkiye’den de birçok video çekildi. Ne var ki Türkiye’de kesinlikle böcek çıkmadı.


Peki çilek deneyi nasıl yapılıyor? Bir kabın içine ılık su koyup, üzerine bol miktarda tuz döküyorsunuz. Daha sonra çilekleri suyun içinde yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Çileğinizde kurt ya da böcek varsa su üstüne çıkıyor…

Son güncelleme: 08:55 - 26.05.2020
Etiketler