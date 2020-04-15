Çocuklarda astım okul günlerinde aksama ve hastanede yatışların en sık görüldüğü kronik rahatsızlıktır. Genellikle uyku, oyun ve diğer aktivitelerin bozulmasına neden olur. Çocuklarda ergenlikle birlikte düzeldiği düşünülen astım, ilerleyen zamanlar da tekrar nüks edebiliyor. Peki, çocuklarda astıma ne iyi gelir? İşte astım tedavisi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Çocuklarda astım tedavisi günlük solunumunu iyileştirir, astım alevlenmelerini azaltır ve astımın neden olduğu bazı diğer sorunların azalmasına yardımcı olur. Doğru bir tedavi ile en şiddetli astım kontrol altında tutulabilir.

ÇOCUKLARDA ASTIM BELİRTİLERİ

Çocuklarda yaygın astım belirtileri ve semptomları şunlardır:

– Özellikle geceleri öksürük

– Nefes almada zorluk

– Göğüste ağrı, gerginlik veya rahatsızlık

– Hırıltı

– Spor veya Fiziksel aktivitelere karşı isteksizlik

Bazı çocukların günlük belirtileri azdır, ancak bazen astım atakları görülebilir. Bazı çocuklarda ise hafif semptomları ya da belirli zamanlarda kötüleşen semptomları vardır. Soğuk algınlığı, sigara dumanı ya da mevsimsel alerjiler gibi tetikleyici nedenlerle daha da kötüleştiğini fark edebilirsiniz.

TEDAVİSİ

Çocuğunuzun astım belirtileri şiddetli ise uzman bir doktor tarafından bir tedavi planı gerçekleştirilir. Bu tedavi planında çocuğunuzun astım ilaçlarını nasıl kullanması gerektiğini ve bazı acil durumlarda ne yapmanız gerektiği hakkında bir takım bilgiler verir.

Çocuğunuzun ilaçlarının belirtileri ve samptomları ne kadar iyi kontrol ettiğini gösteren kayıtlara dayanarak çocuğunuzun doktoru tedaviyi daha yüksek bir doza arttırabilir veya başka bir ilaç türü ekleyebilir. Eğer astımı kontrol altına alınırsa tedavi yavaşlatılmaya başlanır.