Çocukları yüzü oyuncaklarla güldü

SEYHAN Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan belediye kreşlerini oyuncak üretim atölyesine dönüştürdü. Kreş müdürlüğü öğretmenleri ve görevlilerinin el emeği, göz nuru oyuncaklarla, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukların yüzleri güldü. Seyhan Belediyesi, Başkan Akif Akay'ın talimatıyla kreşlerde oyuncak üretim atölyesi oluşturuldu.

YOKSUL ÇOCUKLAR MUTLU

KREŞ müdürlüğü öğretmenleri ve çalışanları, mesai saatlerinde Seyhan'da yoksulların yoğun olduğu mahallelerde yaşayan çocuklara dağıtılmak üzere el emeği, göz nuru oyuncaklar üretiyor. Kreşlerde üretilen yüzlerce oyuncak, belirli aralıklarla dezavantajlı mahallelerde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarına ulaştırılarak, çocukların yüzleri güldürülüyor.

KREŞLERİN KAPASİTESİ ARTIRILDI

SALGIN döneminde çocukların sağlıklarını koruyabilmek adına belediye kreşlerinin faaliyetlerini geçici süreyle durdurulduğunu anımsatan Başkan Akif Akay, bu süreçte kreşlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yaşama geçirdiklerini vurguladı. Salgının seyrine kreşlerin yeniden öğrenci kabul etmeye başlayacağını dile getiren Başkan Akay, yeni eğitim-öğretim yılında çok daha fazla öğrenciyle kreşlerin faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

“ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE BEDEL”

BAŞKAN Akay, çocukların salgından en olumsuz etkilenen gruplar arasında yer aldığını kaydetti. Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve okulların kapatılması nedeniyle çocukların psikolojilerinin de bozulduğunu dile getiren Akay, “Arkadaşlarıyla bir araya gelemeyen, ortak oyunlar oynayamayan çocuklarımızın bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek, onları mutlu edebilmek için kreşlerimizdeki öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımız oyuncak üretmeye başladı. Oyuncaklarla geleceğimiz olan çocuklarımızın, bu zor dönemde yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Onların sevinci, mutluluğu her şeye bedel” ifadelerini kullandı.