Cumhuriyetin kadınları İzmir’de söyledi, dünya dinledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı altı günlük program kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının 88. yılına ithafen 88 amatör kadınla kurulan 'Cumhuriyetin kadınları İzmir'de söylüyor! Dünya dinliyor' korosu İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘kadın dostu kent’ vizyonu doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen altı günlük etkinlikler devam ediyor. Program kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) dün akşam ‘Cumhuriyetin kadınları İzmir’de söylüyor! Dünya dinliyor’ korosu konser verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ve Belçika Türk Kadınlar Derneği işbirliği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının 88. yılına ithafen 88 amatör kadın sesi sanatseverlerle buluştu.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar, türküler, tangolar, valsler ve marşların seslendirildiği konserin sanat yönetmenliğini Ümit Bulut üstlendi. Sanatseverler koronun şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Keyifli gece ‘Aydın Bir Türk Kadınıyım’ ve ‘İzmir Marşı’ ile son buldu. Salondaki dinleyiciler marşlar sırasında Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

“DÜNYADA BARIŞ BİR AN ÖNCE SAĞLANSIN”

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, “Tüm dünyada barışın bir an önce sağlanması, masum insanların ve çocukların daha fazla zarar görmemesini diliyorum” dedi ve desteklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Dayıoğlu, konser öncesinde Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’ya emek ve katıklarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Neptün Soyer, “İki ülke arasındaki bu köprüyü kurmak hiç kolay olmadı. O yüzden sizlerle paylaşmak bu köprüyü daha da büyütüyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile eşi Teoman Erdoğan, Tülay Aktaş’ın kızı Gülay Aktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Belçika Türk Kadınlar Derneği Başkanı Yeliz Karaca, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği yönetim kurulu ile gönüllüleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.