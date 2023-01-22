Davos’tan zengin ayrıldı: Gecede 61 bin TL kazanan eskort her şeyi anlattı

Dünyanın önde gelen siyasetçileri ve iş insanları ile birlikte kanaat önderlerinin de katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu hafta içi VIP'lerin katılımıyla tamamlandı. Etkinlik sonrasında Alman medyasına konuşan bir eskort ise yaşadıklarını ve ne kadar kazandığını açıklayarak gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu üst düzey yetkili, siyasetçi ve kanaat önderlerinin katılımıyla bu hafta tamamlandı. Küresel iklim krizinden, Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konunun gündeme geldiği etkinlikten sonra Almanya’dan bölgeye sadece bu etkinlikte para kazanmak için gelen “Salome Balthus” lakaplı eskort Alman Bild gazetesine konuştu.

Gerçek adı Klara Johanna Lakomy olan 39 yaşındaki eskort son bir haftada yaşadıklarını anlattı. Her gece 3000 euro (yaklaşık 61 bin TL) kazandığını söyleyen Lakome, “Çok önemli insanlarla zaman geçirdim ve onlar kamuoyuna yapacakları açıklamaları söylemeden önce hepsini biliyordum. İsviçre’deki günlerim çok ilginçti” dedi.

“Davos Zirvesi” olarak da bilinen etkinlikten önce konferans alanına yakın bir otelde lüks bir oda tuttuğunu ve kendisine seksi ve güzel yeni kıyafetler ve iç çamaşırları aldığını söyleyen Lakomy, “Dışarıda giymek için aldığım kıyafetler ise klastı ama çok da şaşalı değildi. Dikkat çekmek istemedim” ifadesini kullandı.

Müşterileriyle oturup yemek yediğini ve onları sohbet ederek rahatlattığını dile getiren Lakomy, “Müşteriler bir gece için bana 300 euro ve hatta bazen daha da fazlasını vermekten çok memnundu” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir Gözler Dünya Ekonomik Forumu'nda: Zenginlerin özel jetleri Davos'ta sıralandı