Son dakika haberi: Deprem uzmanı korkuttu! Yeni bir fay kuşağı mı ortaya çıkıyor?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'te yerin 7.7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa ve İzmir'de hissedilen depremin ardından 70'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından Sözcü'ye konuşan Jeoloji profesörü Doğan Perinçek'in açıklamaları korkuttu... Yeni bir fay kuşağı mı ortaya çıkıyor?

Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, dün gece Balıkesir’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem hakkında Sözcü’ye değerlendirmelerde bulundu. Depremin yeni bir fay oluşturma ihtimalinin olduğunu belirten Perinçek: “Bu depremin ilginç yanı, deprem olan alanda aktif fay haritalarında bir fay gösterilmemiş olması. Bu durum acaba yeni bir kırılma mı başladı sorusunu akla getiriyor.” dedi.

“YENİ BİR KIRILMA MI BAŞLADI” SORUSU

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek yaşanılan deprem ile alakalı Sözcü’ye konuştu.

Perinçek, depremin aktif bir fay hattında olmamasının ‘ilginç’ olduğunu söyledi.

‘Yeni bir kırılma mı başladı’ sorusuna yanıt aradıklarını belirten Perinçek şunları söyledi:

*AFAD verilerine göre Balıkesir’de 23.14’de bir deprem yaşadık. Bu depremi Kandilli Rasathanesi 5 büyüklüğünde verdi. Sonraki dakikalarda ise 4.3 ve 4 büyüklüğünde artçılar oldu. Ayrıca 1.5 büyüklükte iki artçı daha kaydedildi.

*Artçıların bu şekilde devam etmesi 5’ten büyük deprem olasılığını ortadan kaldırıyor. Bu depremin ilginç yanı deprem olan alanda aktif fay haritalarında bir fay gösterilmemiş olması. Bu durum ‘yeni bir kırılma mı başladı’ sorusunu akla getiriyor.

“DEPREMİN BİR HAT BOYUNCA DİZİLMESİ ÇOK İLGİNÇ”

*Diğer ilginç bir gözlemimiz ise ana fayı takip eden artçı depremlerin büyüklüğü giderek 4.6, 4.3 ve 4 şeklinde azaldığı halde derinlikleri 7 km, 11 km ve 14 km olarak artması.

*Kırılma derine doğru devam ediyor. 1.5 ve 1.7 olan iki artçı ise ilk deprem gibi 7 km derinlikte.

*Balıkesir deprem Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nın Marmara’daki kolu ya da Bandırma’dan Çan- Bayramiç yönünde uzanan ve Gönen-Yenice-Edremit Körfezi yönünde uzanan faylar ile ilgisi yok. AFAD haritasında son 30 günde olan depremlere baktığımızda dikkati çeken önemli bir gözlemimiz daha var,

*Büyüklükleri 5’i geçmese de Orhaneli-Harmancık-Bigadiç-Savaştepe-Soma hattı boyunca çok sayıda depremin bir hat boyunca dizilmesi de çok ilginç. Akla gelen soru ise şu; yeni bir fay kuşağı mı ortaya çıkıyor?

Perinçek ayrıca söz konusu bölgenin 90 günlük geçmişini incelediklerinde de yeni bir fay ihtimalinin ortaya çıktığını söyledi.