Diyet uğruna çiğ et ve tavuk yiyor hatta anne sütü bile içiyor…

ABD'de yaşayan 40 yaşındaki Boban Simic, çiğ tavuktan, çiğ ete, anne sütünden, vajinal akıntıya kadar garip şeyler yiyip içtiği diyetin detaylarını anlattı.

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ABD’nin Chicago eyaletinde yaşayan ve kendisini ‘sağlık delisi’ olarak nitelendiren Boban Simic, sıra dışı diyetiyle ile ilgili detayları paylaştı.

Simic, dört yıl önce çiğ et yemeye başladığını açıklarken, kendisini hiç daha sağlıklı hissetmediğini iddia etti.

Çiğ tavuk, çiğ kuzu ve keçi eti hatta domuz eti yemeye başladığını açıklayan Simic, eski sevgililerinden anne sütü ve vajina akıntısı aldığını da itiraf etti. Chicagolu adama göre bu sayede ‘akıl ve zihin sağlığı’ daha iyi hale geliyor…

HER SABAH 30 ÇİĞ YUMURTA SARISI…

Simic, garip diyetiyle ilgili detayları da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, ‘daha sağlıklı olmak için’ sabah 12 ila 30 çiğ yumurta sarısı yediğini açıklarken, öğle yemeğini çiğ et yemeden geçmiyor…

Boban, her gün tuvalete gittikten sonra solucan belirtileri olup olmadığını kontrol ettiğini itiraf etse de benzersiz diyetinin onu asla hasta etmediğini öne sürdü.

Boban ayrıca, yayınladığı son videoda, çiğ bir kuzunun kafasını yemeye çalışması da kısa sürede gündem oldu.

‘EN SEVDİĞİM YEMEK ÇİĞ KUZU ETİ’

Boban, “Yediğim her şey çiğ. En az sevdiğim yemek çiğ kuzu eti. Güçlü bir tada sahip olduğu ve yağsız olduğu için yiyorum. En sevdiğim diğer yemek de çiğ tavuk göğsü. Çiğ domuz eti biraz sert, bu yüzden arada bir yiyorum. Ama tavuk göğsü de çok iyi çünkü bir balık kadar yumuşak.” dedi.

Neden çiğ tükettiği ile ilgili olarak da Boban, “Ben yemeklerin çiğ olmasını seviyorum. Bir hayvan gibi gibi et yiyorsunuz, bu yüzden kesinlikle daha heyecanlı bir deneyim.” dedi.

Boban sözlerine, “İlk kez çiğ domuz eti yediğimde gerçekten gergindim ama bana zarar veremeyeceğini biliyordum. Çiğ biftek yiyebileceğini biliyorum. Tavukta son dönemde salmonella çıktı ama ben hasta olmadım.” ifadeleriyle devam etti.

SÜTÜNE VAJİNAL AKINTI VE ANNE SÜTÜ EKLİYOR…

Garip diyetini sosyal medya hesabından yayınlayan adam, ‘Hayatımdaki en önemli şey ve para harcadığım tek şey bedenim. Ne yersen osun. Ne kadar paranız olursa olsun, sağlıklı değilseniz hiçbir anlamı yok.” dedi. Boban bugüne kadar yemeklerin pişmiş olarak tüketilmesinin ‘beyin yıkama’dan kaynaklandığını savunurken, iki yıl sonra herkesin çiğ yiyecekler tüketmeye başlayacağını öne sürdü.

Boban diyetine ek olarak sağlığa faydalarını araştırdıktan sonra fermente sütün içine vajinal akıntı ve anne sütü eklemeye karar verdiğini de açıkladı.

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