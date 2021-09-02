Dolar milyarderi de olsa işinin başında… Rihanna yeni kreasyonu kendisi tanıttı

Fenty Beauty markasıyla dolar milyarderi unvanına ulaşan Rihanna, yeni kreasyonları için kamera karşısına geçerek birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

Sozcu.com.tr

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Müzik dünyasına uzun süredir ara veren Barbadoslu şarkıcı Rihanna, moda kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Fenty Beauty markasıyla moda ve kozmetik dünyasında büyük başarı kazanan 33 yaşındaki şarkıcı, Forbes listesine göre 1.7 milyar dolarlık servetiyle geçtiğimiz günlerde resmi olarak dolar milyarderi unvanına kavuşmuştu.

Ünlü yıldız markasının yeni kreasyonunu da kendisi tanıttı. UXTRA adı verilen koleksiyon için kamera karşısına geçen Rihanna, birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Rihanna’nın kişisel hesabından paylaşılan fotoğraflar kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.