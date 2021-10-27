Dorock XL çalışanlarını döven Şahin Şeker için istenen ceza belli oldu

Dorock XL çalışanlarına saldıran 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ‘Beşiktaş Meydan’ isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker, 12 Nisan 2019’da etkinlik alanında yer alan Dorock XL çalışanlarına, iddiaya göre “Beni görünce neden ayağa kalkmadınız” diyerek saldırmıştı. Şeker’in, çalışanlara saldırdığı anlarının görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraflar katılmazken avukatları hazır bulundu.

AVUKAT AYRI AYRI CEZALANDIRILMALASINI İSTEDİ

Bazı müştekilerin avukatı Çağdaş Çelik, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Dosyadaki mevcut deliller ile sanığın yüklenen suçları işlediği sabit olmuştur. Ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Esasa ilişkin Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, olay tarihinde sanık Şahin Şeker’in, Beşiktaş’taki Dorock XL isimli iş yerine gelerek, işletme çalışanları ile arasında başlayan tartışma üzerine, “Hepinizi öldürürüm” diyerek sinkaflı küfürler ederek, hakaret ve tehdit ettiği anlatıldı.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, Şeker’in ayrıca işletme çalışanlarını döverek yaraladığı, bu şekilde üzerine atılı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarını zincirleme şekilde, ‘basit yaralama’ suçunu ise 4 müştekiye karşı ayrı ayrı işlediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, Şahin Şeker’in, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Şahin Şeker ile avukatının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.