Dünyanın en yaşlı erkek gorili 61 yaşında hayatını kaybetti

Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dünyanın en yaşlı gorili Ozzie, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yetkililer henüz Ozzie'nin ölüm nedenini belirleyemedi.

Sozcu.com.tr

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Hayvanat bahçesi bir haber bülteninde, Ozzie’nin geçen hafta iştahsızlık belirtileri göstermeye başladığını ancak yine de henüz ölüm nedeninin belirlenemediğini bildirdi. Hayvanat bahçesinin veteriner ekibi, Ozzie’yi yüz şişmesi, halsizlik ve sıvı yiyip içememe gibi semptomlar için tedavi etti.

Hayvanat bahçesinin başkanı Raymond Kind, “Bu, Atlanta Zoo için yıkıcı bir kayıp. Ozzie’nin katkıları, goril popülasyonunda geride bıraktığı bireylerin nesillerinde ve türünün bakımında dünyanın bilgi birikiminde silinmez.”

Haber bülteninde, Georgia Üniversitesi Hayvanat Bahçesi ve Veterinerlik Koleji’ndeki Egzotik Hayvan Patoloji Servisi tarafından bir otopsi yapılacağı belirtildi.

Ozzie, 1988’de The Ford African Rain Forest’ın açılışıyla Zoo Atlanta’ya getirilen neslin hayatta kalan tek üyesiydi. 2009’da gönüllü bir tansiyon ölçümüne katılan dünyanın ilk gorili oldu. Ozzie, dünyanın en yaşlı erkek gorili ve dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi.

Ova gorilleri, kaçak avlanma, habitat kaybı ve hastalıktan kaynaklanan ciddi nüfus azalmaları nedeniyle kritik olarak tehlikede olarak kabul edilir. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre, Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde sayıları yüzde 60 ve yüzde 90’a varan oranlarda azalmıştır.

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