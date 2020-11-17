Edirne’de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu

İki hafta önce Edirne’nin merkezine bağlı köylerinden Büyükdöllük’te bir kum ocağında köylüler tarafından kemik benzeri oluşumlar bulundu. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden uzmanlar, köye giderek kemikler üzerinde incelme yaptı. Kemiklerin 8 milyon yıl önce ‘Geç Miyosen’ döneminde yaşamış bir mamuta ait olduğu ortaya çıktı.

BUZUL DÖNEMİNDE DE BURADA YAŞAMIŞLAR

Üniversitenin Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, buluşun Trakya tarihi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

– Burada 8 milyon yıllık tarih yatıyor diyebiliriz. O açıdan çok önemli. Çok nadir bulunan kemikler bunlar. Buradan şunu anlayabiliyoruz, bu çökeltiden dolayı bu alanda yaşamışlar. Bu alanda yaşanmış olması, antik dönemde, buzul döneminde burada bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Bu Trakya tarihi açısından da büyük önem taşıyor.

– Aslında burasının bir laboratuvar olarak kullanılması mümkün. Bu tepede de alanda yaşamış değişik büyük mamutların, fillerin kalıntılarını görebilmek mümkün. Özellikle köylülerin almış olduğu bu toprak kesitinde bunu görebilmek mümkün. (DHA)