Elmalar, önemli antioksidanlar, flavanoidler ve diyet lifi açısından oldukça zengindir . Elmalardaki bitki besinleri ve antioksidanlar kanser, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Peki, elmanın sağlığa olan faydaları başka nelerdir. Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Elmanın faydaları nelerdir? İşte cevaplar…
ELMA NEDİR?
Elmalar; gülgiller familyasının malus cinsinden olan ağaçlarının yenen bir meyvesidir. Bu lezzetli meyvelerin 7.500’den fazla çeşidi vardır ve bunlar kırmızı, sarı ve yeşil gibi çeşitli renklerdedir. Genellikle “mucize yiyecekler” ve “beslenmenin güç merkezi” olarak adlandırılan elma; lif ve C vitamini bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri de düşüktür. Elma ayrıca içerdiği besin, vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur.
ELMANIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram elma yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:
Su: 85.56 g
Enerji: 50 Kcal
Karbonhidratlar: 13.81 g
Protein: 0,26 g
Toplam yağ: 0,17 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 2.40 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0,091 mg
Pantotenik asit: 0,061 mg
Piridoksin: 0,041 mg
B2 vitamini: 0,026 mg
Tiamin: 0,017 mg
A vitamini: 54 IU
C vitamini: 4.6 mg
E vitamini: 0.18 mg
K vitamini: 2.2 µg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 107 mg
Kalsiyum: 6 mg
Demir: 0,12 mg
Magnezyum: 5 mg
Fosfor: 11 mg
Çinko: 0,04 mg
Karoten-ß: 27 µg
Kripto-ksantin-ß: 11 µg
Lutein-zeaksantin: 29 µg
ELMANIN FAYDALARI
Şimdi elmanın olası sağlık yararlarından bazılarına bir göz atalım:
Anti-Kanser
Elmalar, vücudu hayat emici kanserli hücrelerden koruyan güçlü anti-kanser yeteneklerine sahiptir. Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği’nden bilim adamları, flavon bakımından zengin elma tüketiminin, pankreas kanseri gelişme riskinizi yüzde 23’e kadar azaltmanıza yardımcı olabileceği konusunda hemfikirler. Ve triterpenoidler olarak adlandırılan elma kabukları içindeki bazı bileşikler, kanser hücrelerine karşı büyüme önleyici faaliyetler için potansiyel olduğunu göstermiştir. Ek olarak, kolorektal kanser, lif alımıyla önlenebilir.
Probiyotik etki
Elmalar, probiyotik gibi davranan bir tür lif olan pektin içerir. Elmalar, sindirim sistemi içindeki metabolizmayı uyarır ve bağırsaktaki iyi bakterileri teşvik eder. Bu prebiyotik etki, besin alımını maksimize ederek zararlı bakteri ve toksinleri ortadan kaldırarak sağlığı iyileştirir.
Beyaz ve sağlıklı dişler
Elmalar diş fırçanızın yerine geçmez, ancak bir elmayı ısırmak ve çiğnemek ağzınızdaki tükürük üretimini uyararak bakteri seviyelerini düşürür ve diş çürümelerini azaltır.
Alzheimer'dan korunun
Elmanın yararları üzerine bir araştırma, elma suyunun Alzheimer’ı uzak tutabildiğini ve yaşlanmanın beyindeki etkileriyle mücadele edebileceğini göstermektedir.
Parkinson karşı koruyun
Araştırmalar elma gibi yüksek lifli meyveleri yiyenlerin, beynin dopamin üreten sinir hücrelerinin parçalanmasıyla karakterize edilen bir durum olan Parkinson hastalığına karşı korunabileceğini göstermiştir. Bilim adamları bunu, içerdiği antioksidanların serbest radikal mücadele gücüyle ilişkilendirmiştir.
Anemiye yardımcı olur
Elmalar semptomları hafifletmekte ve anemi tedavisinde demir içerdiğinden yararlıdır. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak, elmalar sadece anemiyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda temel organ sistemlerinin uygun şekilde oksijenlenmesini de sağlar. Bu, kan dolaşımının artmasına ve organ sistemlerinin düzgün çalışmasına neden olur.
Kalbi korur
Elma, kanda bulunan kolesterol miktarını düzenleyerek kalp ve damar tıkanıklıklarını önler. Böylece kalp krizine yakalanma riskini azaltır.
Beyin sağlığı
Elmalar, beyindeki, konsantrasyon, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı asetilkolin miktarını arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir
Elma derisinde bulunan bir flavonoid olan Quercetin, iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
Kolesterolü düşürür
Elmalarda bulunan çözünebilir lif, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması haline gelir. Menopoz sonrası 160 kadın üzerinde yapılan bir yıl süren bir araştırma, günlük elma tüketmenin LDL (kötü) kolesterolde ciddi bir düşüşe ve sadece üç ayda HDL (iyi) kolesterolde hafif bir artışa yol açtığını göstermiştir.
Görmeyi geliştirir
Elmalar, serbest radikallerin gözler üzerindeki etkisini azaltan ve çeşitli sorunları önleyen flavonoid bileşikleri ve antioksidan fito-besinler bakımından zengindir. Bu yüzden maküler dejenerasyon, katarakt ve glokom gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, gözleri güçlendirir ve görme yeteneğini geliştirir ve gece körlüğünü tedavi etmeye yardımcı olur.
Kilo vermeye yardımcı
Elmalardaki hem yüksek su içeriği hem de lif doygunluğu arttırır, böylece iştahı ve aşırı yemeği azaltarak kilo vermeye yardımcı olabilir.
Cilt bakımı
Elmalardaki güçlü antioksidanlar, erken yaşlanma, kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve yaşa bağlı diğer koşullarla doğrudan bağlantılı olan serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırır .