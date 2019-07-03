Dünyada en çok tüketilen meyvelerden biri olan elmalar, sürekli olarak bir "mucize yiyecek" olarak övülür, ama bu meyveyi bu kadar özel yapan içerdiği başta A, E, B6, C, K,B1,B2 vitaminleri ve sağlığa olan faydaları. Şimdi, elmanın sağlık faydalarına bir göz atacağız... Elmanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Elmalar, önemli antioksidanlar, flavanoidler ve diyet lifi açısından oldukça zengindir . Elmalardaki bitki besinleri ve antioksidanlar kanser, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gelişme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Peki, elmanın sağlığa olan faydaları başka nelerdir. Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Elmanın faydaları nelerdir? İşte cevaplar…

ELMA NEDİR?

Elmalar; gülgiller familyasının malus cinsinden olan ağaçlarının yenen bir meyvesidir. Bu lezzetli meyvelerin 7.500’den fazla çeşidi vardır ve bunlar kırmızı, sarı ve yeşil gibi çeşitli renklerdedir. Genellikle “mucize yiyecekler” ve “beslenmenin güç merkezi” olarak adlandırılan elma; lif ve C vitamini bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri de düşüktür. Elma ayrıca içerdiği besin, vitamin ve elementler yardımıyla vücudu güçlendirir ve hastalıklarla mücadelede yardımcı olur.

ELMANIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram elma yaklaşık olarak aşağıdakileri içerir:

Su: 85.56 g

Enerji: 50 Kcal

Karbonhidratlar: 13.81 g

Protein: 0,26 g

Toplam yağ: 0,17 g

Kolesterol: 0 mg

Diyet lifi: 2.40 g

Folat: 3 µg

Niasin: 0,091 mg

Pantotenik asit: 0,061 mg

Piridoksin: 0,041 mg

B2 vitamini: 0,026 mg

Tiamin: 0,017 mg

A vitamini: 54 IU

C vitamini: 4.6 mg

E vitamini: 0.18 mg

K vitamini: 2.2 µg

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 107 mg

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0,12 mg

Magnezyum: 5 mg

Fosfor: 11 mg

Çinko: 0,04 mg

Karoten-ß: 27 µg

Kripto-ksantin-ß: 11 µg

Lutein-zeaksantin: 29 µg

ELMANIN FAYDALARI

Şimdi elmanın olası sağlık yararlarından bazılarına bir göz atalım:

Anti-Kanser

Elmalar, vücudu hayat emici kanserli hücrelerden koruyan güçlü anti-kanser yeteneklerine sahiptir. Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği’nden bilim adamları, flavon bakımından zengin elma tüketiminin, pankreas kanseri gelişme riskinizi yüzde 23’e kadar azaltmanıza yardımcı olabileceği konusunda hemfikirler. Ve triterpenoidler olarak adlandırılan elma kabukları içindeki bazı bileşikler, kanser hücrelerine karşı büyüme önleyici faaliyetler için potansiyel olduğunu göstermiştir. Ek olarak, kolorektal kanser, lif alımıyla önlenebilir.

Probiyotik etki

Elmalar, probiyotik gibi davranan bir tür lif olan pektin içerir. Elmalar, sindirim sistemi içindeki metabolizmayı uyarır ve bağırsaktaki iyi bakterileri teşvik eder. Bu prebiyotik etki, besin alımını maksimize ederek zararlı bakteri ve toksinleri ortadan kaldırarak sağlığı iyileştirir.

Beyaz ve sağlıklı dişler

Elmalar diş fırçanızın yerine geçmez, ancak bir elmayı ısırmak ve çiğnemek ağzınızdaki tükürük üretimini uyararak bakteri seviyelerini düşürür ve diş çürümelerini azaltır.

Alzheimer'dan korunun

Elmanın yararları üzerine bir araştırma, elma suyunun Alzheimer’ı uzak tutabildiğini ve yaşlanmanın beyindeki etkileriyle mücadele edebileceğini göstermektedir.

Parkinson karşı koruyun

Araştırmalar elma gibi yüksek lifli meyveleri yiyenlerin, beynin dopamin üreten sinir hücrelerinin parçalanmasıyla karakterize edilen bir durum olan Parkinson hastalığına karşı korunabileceğini göstermiştir. Bilim adamları bunu, içerdiği antioksidanların serbest radikal mücadele gücüyle ilişkilendirmiştir.

Anemiye yardımcı olur

Elmalar semptomları hafifletmekte ve anemi tedavisinde demir içerdiğinden yararlıdır. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırarak, elmalar sadece anemiyi engellemekle kalmaz, aynı zamanda temel organ sistemlerinin uygun şekilde oksijenlenmesini de sağlar. Bu, kan dolaşımının artmasına ve organ sistemlerinin düzgün çalışmasına neden olur.

Kalbi korur

Elma, kanda bulunan kolesterol miktarını düzenleyerek kalp ve damar tıkanıklıklarını önler. Böylece kalp krizine yakalanma riskini azaltır.

Beyin sağlığı

Elmalar, beyindeki, konsantrasyon, problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı asetilkolin miktarını arttırır.

Bağışıklığı güçlendirir

Elma derisinde bulunan bir flavonoid olan Quercetin, iltihabı azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür

Elmalarda bulunan çözünebilir lif, vücuttaki kolesterol seviyesini düşürerek kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması haline gelir. Menopoz sonrası 160 kadın üzerinde yapılan bir yıl süren bir araştırma, günlük elma tüketmenin LDL (kötü) kolesterolde ciddi bir düşüşe ve sadece üç ayda HDL (iyi) kolesterolde hafif bir artışa yol açtığını göstermiştir.

Görmeyi geliştirir

Elmalar, serbest radikallerin gözler üzerindeki etkisini azaltan ve çeşitli sorunları önleyen flavonoid bileşikleri ve antioksidan fito-besinler bakımından zengindir. Bu yüzden maküler dejenerasyon, katarakt ve glokom gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, gözleri güçlendirir ve görme yeteneğini geliştirir ve gece körlüğünü tedavi etmeye yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı

Elmalardaki hem yüksek su içeriği hem de lif doygunluğu arttırır, böylece iştahı ve aşırı yemeği azaltarak kilo vermeye yardımcı olabilir.

Cilt bakımı

Elmalardaki güçlü antioksidanlar, erken yaşlanma, kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve yaşa bağlı diğer koşullarla doğrudan bağlantılı olan serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırır .