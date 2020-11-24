Engelli gencin hayalini polis gerçekleştirdi

Adana'da polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, polis olmak istediğini söyleyen zihinsel engelli Hakan Helek'i ziyaret edip, polis üniforması verdi. Helek, polis aracına binerek, "Maske takın, mesafe kurallarına uyun" anonsu yaptı.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olan Hakan Helek’in en büyük hayali polis olmaktı. 22 yaşındaki engelli genç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, polis olmak istediğini söyledi.

Helek’in bu hayalini öğrenen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Helek’in evine giderek, polis üniforması verdi.

Polisleri çok sevdiğini söyleyen Helek, “Aradım ve polisi çok sevdiğimi, polis aracına binmek istediğimi söyledim. Çok mutluyum” dedi.

Daha sonra polis aracına bindirilen Hakan Helek, “Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun” diye anons yaptı. Genç adamın “Anne seni çok seviyorum” anonsu ise duygulandırdı. (DHA)